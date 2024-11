Indicadores econômicos apontam confiança na construção civil

Os últimos dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelam um crescimento constante na confiança dos empresários do setor de construção civil em 2024. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) atingiu 53,2 pontos em outubro, acima da linha divisória de 50 pontos, o que revela expectativas otimistas dos empresários para os próximos seis meses. Esse otimismo é alimentado pelo crescimento das obras de infraestrutura e o aumento da demanda por soluções eficientes no setor de construção.

A Sondagem da Indústria da Construção, divulgada em agosto de 2024, já trazia essa visão, mostrando que o nível de atividade e o emprego no setor mantiveram-se estáveis. O índice de evolução do nível de atividade ficou em 49,7 pontos, com o setor de Obras de Infraestrutura se destacando ao alcançar 51,4 pontos, enquanto a Construção de Edifícios e os Serviços Especializados apresentaram índices abaixo de 50 pontos, refletindo leve desaceleração. Já o índice de evolução do número de empregados manteve-se em 50,1 pontos, indicando uma relativa estabilidade no mercado de trabalho do setor.

Ainda de acordo com essa pesquisa, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) no setor aumentou para 68% em agosto de 2024, com destaque para o setor de Serviços Especializados, que alcançou uma UCO de 72%, a maior registrada para o mês de agosto desde o início da série histórica, em 2012. Esse aumento reflete a maior demanda por mão de obra e equipamentos, reforçando a relevância da locação de ferramentas e maquinário para a execução de projetos no setor.

José Antônio Valente, CEO da empresa de franquias Trans Obra, comenta que esse cenário favorece o setor de locação de equipamentos para construção no Brasil. “A confiança empresarial na indústria da construção e o aumento das atividades no mercado geram impacto direto no setor de locação de equipamentos e ferramentas”, afirma Valente.

Os dados do ICEI mostram uma estabilidade na confiança dos segmentos de Edificações e Obras de Infraestrutura, com o índice de expectativas variando de 53,3 para 53,2 pontos em outubro de 2024. Segundo a análise da CNI, esse nível de confiança é considerado positivo, pois permanece acima da linha divisória dos 50 pontos, indicando que os empresários mantêm um nível positivo de otimismo.

“Entendendo como funciona o sistema de franquias, vejo que a confiança mantida nos setores de infraestrutura e construção de edifícios ressalta a necessidade de soluções ágeis, como uma franquia de aluguel de ferramentas”, afirma Valente.

Ainda sobre os estudos, José Antônio continuou dizendo que com base nos dados da Sondagem da Indústria da Construção e do ICEI, o cenário atual reflete uma estabilidade na confiança dos empresários e uma crescente utilização da capacidade operacional no setor. “Esses indicadores mostram que o setor de construção civil continua a demandar soluções eficientes para manter o ritmo de projetos de infraestrutura e edificações, reforçando a importância de acompanhar de perto a evolução do mercado para garantir a manutenção dessa confiança nos próximos meses”.

