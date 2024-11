PodBrilhar estreia nova temporada em plataformas de áudio

BIC Soleil, marca de lâminas femininas da BIC, lança a terceira temporada do podcast PodBrilhar, uma iniciativa que busca promover diálogos sobre o universo feminino. Apresentado por Laura Vicente, o programa traz seis novos episódios, que estarão disponíveis em plataformas como YouTube e Spotify, e abordam temas contemporâneos relevantes para mulheres de diversas faixas etárias.

Criado com o objetivo de engajar as consumidoras da marca por meio de conteúdo significativo, PodBrilhar tem o propósito de oferecer um espaço para a troca de experiências sobre temas como autocuidado, maternidade, amizade, saúde mental e a influência das redes sociais.

O podcast reflete a proposta da BIC Soleil de reforçar a confiança das mulheres em si mesmas e quer criar um ambiente seguro onde diferentes histórias podem ser contadas e discutidas. O PodBrilhar tem o intuito de acolher mulheres e incentivar que compartilhem suas questões, dores e aprendizados, com muito alegria, bom humor e mantendo o brilho único de cada mulher.

Além da continuidade da apresentadora Laura Vicente, conhecida por seus trabalhos na TV, o podcast contará com a presença de convidadas influentes em suas áreas, como Michele Passa, Tata Estaniecki, Jeska Grecco, Isa Matte, Magá Moura e Cacau Macedo.

Nas duas temporadas anteriores, o PodBrilhar acumulou mais de 2,9 milhões de visualizações no YouTube, o que demonstra a receptividade do público.

“Com o PodBrilhar, queremos proporcionar um espaço onde as mulheres possam compartilhar suas histórias e refletir sobre temas que impactam o dia a dia delas. A terceira temporada reforça nosso compromisso de criar conteúdos que gerem identificação e promovam a autoconfiança. Acreditamos que os diálogos conduzidos por Laura Vicente, com convidadas especiais, vão inspirar nossas ouvintes a explorarem questões importantes, sempre tentando criar um ambiente acolhedor e leve. Nosso objetivo é que cada episódio ofereça momentos de conexão, mostrando que cada mulher tem seu brilho único”, afirma Abner Pizzo, diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

Os novos episódios de PodBrilhar estão disponíveis a partir do dia 5 de novembro nas plataformas digitais e no canal do YouTube da marca.



Website: https://www.mundobic.com.br/