Venda de consórcio vira opção na busca por liquidez imediata

O mercado secundário de consórcios tem se tornado uma alternativa para quem possui cotas não utilizadas e deseja obter liquidez imediata. Essa opção permite que os consorciados possam vender suas cotas para terceiros interessados, seja pessoa física ou jurídica.



De acordo com o especialista Gustavo Silva, sócio da Consórcio Fast, as cotas podem ser negociadas em todas as situações e etapas, contempladas ou não, atrasadas ou canceladas, seja por mudanças de planos, dificuldades financeiras ou para reinvestir valores.



“Existem vários motivos para vender um consórcio. Muitas vezes, os consorciados mudam de ideia quanto ao bem que desejam adquirir ou decidem investir o dinheiro em outra coisa. Além disso, dificuldades financeiras também podem impedir o pagamento das mensalidades ou surge a necessidade do dinheiro de forma urgente para resolver algum problema”.



Silva explica que a venda de um consórcio envolve a transferência da cota para outra pessoa, incluindo todos os direitos de participação no grupo e as responsabilidades de pagamento das parcelas. “O primeiro passo é informar à administradora do consórcio sua intenção de venda. Isso é essencial para que a reguladora possa orientar e autorizar o procedimento de transferência.”



“A avaliação da cota depende de algumas variáveis como: percentual pago da cota até o momento, o valor para quitação do consórcio, a administradora, possíveis valores em atraso, média de lance do grupo, dentre outros pontos”, acrescenta.



A procura por um comprador pode ser feita por diversos canais, como anúncios online, redes sociais ou empresas especializadas em compra e venda de cotas. Já com os documentos em ordem, a administradora do consórcio formaliza a transferência da cota para o novo titular, garantindo que todos os direitos e deveres sejam repassados de forma legal.



“Vender uma cota de consórcio é um processo que requer atenção aos detalhes e uma boa comunicação com todas as partes envolvidas. Isso assegura que a transação ocorra de maneira segura e transparente, beneficiando tanto o vendedor quanto o comprador”, ressalta o especialista.



Aumento dos setor de consórcio no Brasil

Segundo levantamento da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC), apenas nos primeiros cinco meses de 2024, dois segmentos apresentaram aceleração em relação ao número de cotas vendidas no ano passado: imóveis, com 22,7%, e veículos leves, com 10,1%. Com essa performance, foram contratados mais de R$ 140 bilhões em créditos via consórcio.



Encerramento do Grupo vs Valores esquecidos



Dados do Panorama do Sistema de Consórcios (PSC), publicado anualmente pelo Banco Central, apontam que o volume de recursos não procurados (RNP) em consórcios, que são os valores financeiros pendentes de devolução a consorciados de grupos encerrados, aumentou 15%, fechando o ano de 2023 em R$ 1,93 bilhão.



Os cotistas precisam estar atentos, já que os valores não resgatados e que continuam sendo administrados e disponibilizados pela administradora, estão sujeitos à cobrança de taxa de permanência após o encerramento do grupo, até que sejam extintos por atingir valor mínimo.



Sobre a Consórcio Fast



Fundada em 2016, a Consórcio Fast atua na compra e venda de consórcios ativos (contemplados ou não), atrasados ou cancelados. A empresa atende mais de 2000 clientes por mês e já movimentou mais de 280 milhões em negociações de compra e venda de consórcios de pessoas físicas e jurídicas.



Para saber mais, basta acessar: https://consorciofast.com.br/