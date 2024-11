Premiação reúne influenciadores e estrelas em noite de festa

É O Tchan, Nattanzinho, MC Carol, Manu Bahtidão, Celso Portiolli e mais famosos estiveram presentes no Prêmio Kwai, na noite de quarta-feira (30), no Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista. O evento, em sua segunda edição, premiou os melhores criadores e agências de conteúdo do app de criação e compartilhamento de vídeos curtos em 2024. Ao todo, foram celebradas 14 categorias entre criadores de conteúdo, atores e atrizes, cantores e outras personalidades, como Ronaldinho Gaúcho, Cauê Fantin, Evelyn Marques e Ray Cantora.

Comandada pelos comediantes Estevam Nabote e Thati Lopes, a premiação contou com a participação do rei dos bolos Buddy Valastro, confeiteiro e apresentador de TV norte-americano conhecido como Cake Boss, que anunciou o grande vencedor na categoria gastronomia. O apresentador João Kleber anunciou a vencedora da categoria e-commerce, a criadora de conteúdo Evelyn Marques. Outro destaque foi Cauê Fantin, que acabou de sair do reality A Fazenda, e ganhou o prêmio na categoria de melhor ator de TeleKwai.

Neste ano, o evento premiou criadores em 14 categorias que receberam nomes especiais: além de Ronaldinho, eleito “Estrela Kwai” (celebridades que fazem sucesso no app); Nathi Sivinski ganhou a “Quero, que Delícia” (melhores criadores de gastronomia); Gustavo Machado foi eleito o “Craque da Resenha” (melhores criadores de esportes); Lucas Souza foi reconhecido na “Luz, Câmera, Brilho” (os melhores em entretenimento); Gerson Pacujá venceu a “Só Zueira” (os melhores criadores de comédia); Alessandra Araújo foi eleita na “Faça Você Mesmo” (os melhores em dicas/hacks para o dia a dia); Cauê Fantin ganhou como melhor ator de mininovela do “TeleKwai”; enquanto Agatha foi eleita a melhor atriz na mesma categoria; Ray Cantora venceu a “Se Garante No Ao Vivo” (os melhores criadores de live streaming); Evelyn Marques foi reconhecida na “Me Fez Fazer o Pix” (melhores criadores em e-commerce); Vitoria Freitas “Hitou” (os melhores em música); Nina Rainha foi escolhida na “Iti Malia” (melhores criadores pet); Geovana Mello venceu a “Brilhou no Look” (os melhores criadores de moda e beleza); e, por fim, Emily Santos foi premiada na categoria “Subiu de Nível” (os melhores criadores gamers).

O evento ainda contou com participações do apresentador Celso Portiolli (que entregou o prêmio na categoria "Luz, Câmera, Brilho") e com as apresentações musicais da cantora do brega Manu Bahtidão; Mc Carol e corpo de baile Os Quebradeiras; o cantor de forró romântico Nattanzinho com o grupo Mete Dança; a ex-BBB Isabelle Nogueira com o icônico boi do Festival de Parintins, Garantido; e do grupo É o Tchan acompanhados de sua eterna dançarina Sheila Mello, que fechou a noite com muita animação.

Pela primeira vez, o Prêmio Kwai teve seus melhores momentos transmitidos em TV aberta, no SBT, no sábado, 2 de novembro, após o programa “Sabadou”. A parceria com o SBT ainda incluiu a cobertura completa da premiação no programa “Fofocalizando”, comandado pelos apresentadores Léo Dias e Cariúcha, que mostraram os famosos que cruzaram o tapete laranja e as fofocas dos bastidores.

A parceria ainda contou com uma ação inédita. Nos preparativos para o evento, o Prêmio Kwai invadiu a ficção, mais especificamente a novela “A Caverna Encantada do SBT”, ao inserir a premiação na história do personagem César, um veterinário dono de PetShop. Na trama, Dr. César quer entrar para o mundo da criação de conteúdo e decide ingressar no Kwai. Ao saber sobre o Prêmio Kwai, o veterinário tentou uma indicação. O ator esteve presente no dia do evento e compartilhou todos os detalhes da festa no perfil do SBT no Kwai, além de ter anunciado no palco do Prêmio Kwai o vencedor da categoria “Iti Malia”. Os posts do Dr. César no app também trouxeram dicas para os “pais de pet”, e a ativação de uma campanha de adoção animal em parceria com a ONG Ampara Animal.

Vencedores Prêmio Kwai 2024



Categoria Quero, que delícia!

Vencedor: Nathi Sivinski - @Coisinhasdanathi

Categoria Subiu de Nível

Vencedor: Emily Santos - @amyscarletof

Categoria Hitou

Vencedor: Vitoria Freitas - @vitoriafreitasof

Categoria Craque da Resenha

Vencedor: Gustavo Machado - @Gustavomachadog



Categoria Luz, Câmera, Brilho

Vencedor: Lucas Souza - @Lucassouzaofl

Categoria Só Zueira

Vencedor: Gerson Pacujá - @Gersonpacuja

Categoria Iti Malia

Vencedor: Nina Rainha - @Ninarainha

Categoria Brilhou no Look

Vencedor: Geovana Mello - @geovana_mello064



Categoria Faça Você Mesmo

Vencedor: Alessandra Araújo - @Alessandra Araujo



Categoria Estrela Kwai

Vencedor: Ronaldo de Assis - @ronaldinho

Categoria Melhor Ator de TeleKwai

Vencedor: Cauê Fantin - @Foradastelas



Categoria Melhor Atriz de TeleKwai

Vencedor: Agatha - @omundodeagatha



Categoria Se Garante no Ao Vivo

Vencedor: Ray Cantora - @raycantora



Categoria Me Fez Fazer o Pix

Vencedor: Evelyn Marques - @evelynbmarques



