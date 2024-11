Startup brasileira Artycs lançou solução de IA na Singapore Week of Innovation

A startup Artycs apresentou ao mercado internacional a solução AI Forge, que substitui o tradicional modelo de dados por algoritmos e possibilita a construção de aplicações que interajam diretamente com esses modelos generativos. O lançamento ocorreu na Singapore Week of Innovation and Technology, entre 28 a 30 de outubro, em Singapura.

Na visão de Léo Bastos, um dos fundadores da Artycs, apresentar seus produtos nesta feira de inovação possibilita explorar novas possibilidades de colaboração e expandir seus negócios para os países asiáticos.

"Nós também fomos selecionados pela Embaixada Brasileira de Singapura para apresentar a nossa inovação para os hubs de inovação asiáticos NUS Enterprise, block71, Ace.sg e Enterprise Singapore", comemora Bastos. A startup também acompanhou a assinatura de um acordo de colaboração firmado entre a Wipo e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para uso de propriedades intelectuais entre os dois países como instrumentos de desenvolvimento econômico.

Estima-se que as empresas desperdicem a maior parte do tempo destinado a projetos apenas para migrar dados de um lado para o outro. De acordo com Bruno Vieira, um dos fundadores da startup, a ferramenta AI Force da Artycs substitui o tradicional modelo de dados por algoritmos.

“Além de mais eficiente, ela ainda permite aos clientes que construam aplicações que interajam diretamente com esses modelos generativos. Adicionamos na AI Force componentes de inteligência artificial responsável, buscando garantir segurança e transparência”, ressalta Vieira.

Sobre a Artycs

A Artycs é uma empresa brasileira que desenvolve soluções para acelerar a transformação das indústrias. Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Singapura, a Artycs desenvolve soluções industriais que integram diferentes tecnologias a fim de resolver problemas e ampliar a rentabilidade dos clientes. Seus três fundadores possuem ampla experiência na indústria de tecnologia, tanto em âmbito nacional quanto internacional.

Website: https://www.linkedin.com/company/artycs-ai/