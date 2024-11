Hoje, a Crayon anunciou que irá trabalhar com a Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. como parte da nova Aliança de Inovação de Parcerias de IA Generativa da empresa. A Aliança de Inovação de Parcerias de IA Generativa irá ajudar a dimensionar e expandir o alcance do AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) - um programa que ajuda os clientes da AWS a criar e implantar com sucesso soluções de IA generativa.

Inicialmente lançado em junho de 2023, o AWS GenAIIC conecta clientes com cientistas e especialistas em estratégia de IA/ML da AWS e ajuda empresas a visualizar, identificar e desenvolver soluções de IA generativas. Desde seu início, o GenAIIC ajudou milhares de clientes, incluindo DoorDash, Nasdaq e o PGA TOUR, a obter sucesso com IA generativa. De fato, mais de 50% das soluções de prova de conceito desenvolvidas através do GenAIIC estão agora em produção para clientes.

Como parte da Aliança de Inovação de Parcerias, a Crayon irá alavancar a metodologia comprovada da GenAIIC e cooperar com a AWS para ajudar mais clientes em todo o mundo a acessar recursos essenciais para implementações de prova de conceito e produção, trazendo experiência específica do setor e da região. Ao se alinhar com a infraestrutura e os recursos da AWS, a Crayon pode acelerar sua carteira de inovação em IA, expandir seu portfólio de serviços e reforçar sua posição como uma consultoria confiável para organizações que buscam soluções transformadoras de IA a nível mundial.

"À medida que as capacidades de IA generativa continuam evoluindo com rapidez, garantir confiança e conformidade é fundamentalàadoção empresarial, sobretudo em setores altamente regulamentados", disse Florian Rosenberg, Diretor de Tecnologia da Crayon. "Mediante a Aliança de Inovação de Parcerias, iremos cooperar de perto com a AWS para implementar estruturas rigorosas de segurança, gestão de riscos e governança que permitam que nossos clientes em toda a Europa aproveitem com confiança e responsabilidade o poder da IA ??generativa."

SOBRE A CRAYON

Com sede em Oslo, Noruega, a Crayon opera em 46 países com uma equipe dedicada de 4.000 profissionais. Lideramos os encargos em otimização e inovação de TI como uma consultoria confiável em aquisição estratégica de software, otimização contínua de propriedade de TI e maximização de retornos sobre investimentos em nuvem, dados e IA.

