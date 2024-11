A Kymeta (www.kymetacorp.com), empresa líder mundial em antenas de satélite de tela plana, anunciou hoje o lançamento do Goshawk u8, um terminal híbrido de órbita geoestacionária/baixa (GEO/LEO/Celular). Projetado para uma mobilidade perfeita, o Goshawk u8 oferece uma solução totalmente personalizável que se integra facilmente a uma ampla gama de veículos e embarcações, fornecendo conectividade confiável e redundante em rede em movimento, para atender aos requisitos de missão crítica das forças globais.

Announcing Kymeta Goshawk u8 (Graphic: Business Wire)

Como o segundo terminal multiórbita, multirrede e agnóstico de modem do conjunto de produtos da Kymeta, o Goshawk u8 baseia-se no crescente portfólio da empresa no mercado Multi-X. O Goshawk u8 reflete o compromisso contínuo da Kymeta em fornecer soluções de comunicação altamente configuráveis, resilientes e inovadoras.

“O Goshawk u8 atendeàcrescente demanda por conectividade móvel de alto desempenho em ambientes imprevisíveis”, disse Rick Bergman, presidente e CEO da Kymeta. “Com suas capacidades definidas por software, o Goshawk u8 garante comunicações consistentes e seguras, mesmo nas condições mais remotas e difíceis”.

Os recursos multiórbita do terminal proporcionam maior disponibilidade e flexibilidade, oferecendo uma solução de baixo consumo de energia e perfil discreto, fácil de implantar e operar. Projetado para atender às necessidades operacionais das forças de defesa globais e de outros setores exigentes, ele garante desempenho robusto em ambientes desafiadores.

Com o Goshawk u8, a Kymeta continua expandindo os limites da tecnologia de comunicação via satélite, oferecendo soluções que capacitam os clientes com conectividade sempre ativa, em qualquer lugar do mundo.

Os participantes do Global MilSatCom em Londres, Reino Unido, que acontece de 4a 7 de novembro, são incentivados a nos visitar para ver o Goshawk u8 pessoalmente e conversar com um membro da equipe da Kymeta.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é a líder do setor em plataformas de comunicações inteligentes de tela plana, fornecendo soluções específicas para uma variedade de aplicações empresariais e militares e liberando o valor comercial do espaço para atenderàgrande demanda não atendida por banda larga onipresente e conectividade verdadeiramente móvel para clientes de todas as partes do mundo. Sua tecnologia inovadora de metassuperfície, aliada a uma abordagem que prioriza o software, oferece a primeira antena de satélite de painel plano comercialmente disponível, baseada em metamateriais e eletronicamente dirigida. As soluções de baixo custo, baixa potência e alta taxa de transferência da Kymeta facilitam a conexão em movimento ou estacionária – para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa – permitindo que os setores na Terra transformem suas operações aproveitando a capacidade no espaço.

A Kymeta é uma empresa privada com sede em Redmond, Washington (EUA).

Para mais informações, acesse kymetacorp.com

