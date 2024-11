Full Sail divulga resultados de teste vocacional

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, acaba de divulgar os resultados de um teste vocacional realizado com jovens de 13 a 17 anos na própria instituição, a fim de apoiá-los em suas escolhas de carreira.

Segundo informações divulgadas pela Full Sail, o teste vocacional utiliza Inteligência Artificial (IA) para apresentar as três melhores opções de carreira para cada aluno.

“O teste é realizado em inglês e proporciona uma visão personalizada das possibilidades profissionais para os jovens em um momento crucial de decisão sobre o futuro acadêmico e profissional”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

De acordo com Olival, o projeto tem como objetivo ampliar a visão do aluno sobre suas habilidades e como ele pode investir em uma carreira criativa.

Resultados da amostragem de 1000 testes vocacionais

O balanço divulgado tem como base os resultados de uma amostragem de 1000 testes vocacionais. Os testes revelam uma variedade de interesses, com destaque para áreas bastante diversificadas. Segue abaixo o percentual de intenção de carreira por área:

Música: 10% dos alunos mostraram interesse nessa área, com participantes optando por carreiras relacionadas à música e gravação;

Games: 13% dos alunos têm grande interesse pela indústria de jogos, refletindo o crescente mercado de games no mundo;

Negócios: 11% dos estudantes demonstraram inclinação para carreiras relacionadas ao mundo corporativo e ao empreendedorismo;

Mídia: com 13% dos participantes, as carreiras ligadas à mídia, comunicação e conteúdo digital também atraem muitos jovens;

Tecnologia: 10% dos alunos expressaram interesse em seguir carreiras ligadas à tecnologia;

Arte: a área de arte e design aparece com 16% de interesse, destacando a relevância do setor criativo;

Cinema: 12% dos jovens demonstraram preferência pela indústria cinematográfica, evidenciando um desejo de explorar o mercado audiovisual;

Esportes: a área de esportes teve o maior destaque, com 17% dos estudantes considerando carreiras ligadas a esse setor.

Indústria de games e tecnologia chamam a atenção

“Há uma sobreposição de interesses entre as áreas de games e tecnologia”, destaca Olival. “Ambas estão intrinsecamente ligadas, já que muitas carreiras de desenvolvimento de jogos dependem de conhecimentos técnicos robustos em programação, design de software e outras habilidades ligadas à tecnologia”, complementa.

A Community Outreach Director da Full Sail University explica que, quando somados os percentuais de interesse nas áreas de game (13%) e tech (10%), é possível observar que o interesse por carreiras nessas duas indústrias chega a 23%, tornando-se o maior conjunto de interesse entre os participantes da pesquisa.

“Esse dado reflete a tendência crescente de jovens atraídos pelas possibilidades de inovação e criação dentro do mundo digital, tanto no desenvolvimento de novos jogos quanto no avanço de soluções tecnológicas”, considera.

Arte e design ganham destaque

Segundo Olival, chama atenção nos resultados o destaque para a área de arte e design, que apareceu com 16% de interesse entre os jovens testados. “Esse é o segundo maior grupo da pesquisa, com participantes optando por carreiras ligadas à criatividade, design gráfico, artes visuais, entre outros”.

Para Olival, esse dado é relevante considerando que a economia criativa tem ganhado espaço e valorização global, abrindo oportunidades significativas para profissionais que combinam habilidades técnicas com criatividade. “Os jovens parecem reconhecer essa tendência e enxergam nas carreiras de design e arte uma oportunidade de expressão pessoal e sucesso profissional”.

Área de sports surpreende

O setor de esportes teve o maior destaque, com 17% dos participantes expressando interesse por carreiras ligadas a esse setor. “Esse resultado é uma surpresa, tanto para os instrutores que acompanham os testes vocacionais quanto para os próprios alunos”, afirma.

De acordo com Olival, durante os workshops é comum perceber a reação surpresa dos jovens ao verem a área de esportes surgindo como uma das opções recomendadas. “Isso se deve ao fato de que, embora as carreiras ligadas ao sports business e sports marketing não estejam necessariamente no radar inicial dos estudantes, elas emergem como opções viáveis quando os interesses pessoais relacionados a esportes são considerados”.

Para Olival, essa desconexão entre o que os jovens imaginam como carreira e o que o teste vocacional sugere é um ponto interessante para reflexão, e lembra da importância de expor os estudantes a novas possibilidades de carreira, como o amplo leque de funções no setor esportivo, que vai além do desempenho físico e inclui funções empresariais e estratégicas.

Na visão da especialista, esses dados fornecem insights tanto para as escolas quanto para os próprios alunos, ajudando-os a visualizar um futuro em que suas paixões podem se transformar em carreiras reais.

“A Full Sail University, ao disponibilizar esses testes e oferecer conteúdo vocacional nas escolas, busca contribuir para o processo de escolha profissional desses jovens, abrindo portas para que explorem oportunidades tanto no Brasil quanto no exterior”, diz Olival.

