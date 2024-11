TLP amplia equipe e abre novas vagas para Técnico Multiskill em São Paulo

A TLP anunciou a abertura de novas vagas para o cargo de Técnico Multiskill, com salário inicial de R$ 2.254,23, além de bônus por produtividade (condicionado ao atingimento das metas da empresa) e adicional por periculosidade. As oportunidades estão disponíveis nas regiões Sul e Central de São Paulo, incluindo vagas para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade.

Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou refeição, acesso ao TotalPass, com academias como SmartFit e BioRitmo, e Programa de Participação nos Resultados (PPR), condicionado ao atingimento das metas da empresa. Além disso, há a possibilidade de agregar veículo e celular.

Comprometida com o desenvolvimento de carreira e capacitação de seus colaboradores, a empresa oferece 10% de desconto nos cursos de Pós-Graduação do Inatel, reforçando seu foco em treinamento e crescimento profissional no setor de telecomunicações.

Além de São Paulo, a empresa também oferece vagas em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e vários estados do Nordeste.

Atuando no mercado de telecomunicações há quase 30 anos, a TLP está presente em 17 estados, com mais de 30 filiais espalhadas pelo Brasil.