VICTORIA, Seicheles, Nov. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a plataforma de criptomoeda líder e empresa de Web3, lançou uma campanha para celebrar o 16.º Dia do Documento Técnico da Bitcoin, com um tema brilhante, "Quem lê os documentos técnicos?". Esta iniciativa procura incentivar as conversas no seio da comunidade de criptomoeda sobre o papel atual dos documentos técnicos em projetos de blockchain e decisões de investimento. O evento é promovido em torno do lançamento do documento de base de Satoshi Nakamoto e oferece a oportunidade de reconsiderar a forma como os documentos técnicos são entendidos e se continuam a ser tão influentes como no passado, quando orientavam as estratégias de investimento e as avaliações dos projetos.

Os dados do inquérito, recolhidos pela Bitget, oferecem uma perspetiva das posições atuais da comunidade da criptomoeda face aos documentos técnicos. Dos 5923 participantes inquiridos, uns esmagadores 92,28% declararam que leem sempre o documento técnico de um projeto antes de efetuarem o trading do seu token, o que indica que a documentação técnica continua a ser crucial para a maior parte dos utilizadores. Além disso, 99,43% dos inquiridos continuam a considerar os documentos técnicos necessários, realçando a sua contínua relevância no estabelecimento da credibilidade de um projeto e na descrição dos seus princípios de base.

No entanto, este inquérito também revelou que os principais líderes de opinião (KOL) desempenham um papel dominante na influência de decisões de trading. Entre os participantes que nem sempre leem os documentos técnicos, 86,51% confiam nas recomendações dos KOL, enquanto apenas uma pequena percentagem recorre a instituições de investigação ou redes pessoais. Isto realça uma tendência crescente, na qual os conhecimentos orientados pelos influenciadores estão a começar a competir com as avaliações baseadas em documentos técnicos, o que reflete mudanças mais amplas na forma como a informação é consumida e como ganha confiança no espaço da criptomoeda.

Ao longo dos anos, os documentos técnicos têm sido considerados como documentos cruciais para compreender as intenções técnicas e estratégicas dos projetos de blockchain. No entanto, com o desenvolvimento acelerado no espaço da criptomoeda, verifica-se um debate crescente sobre se estes documentos continuam a ser uma ferramenta vital para os investidores ou se estão a ser preferidos métodos alternativos de avaliação.

A investigação da Bitget, apoiada por inquéritos e consultas a figuras proeminentes do setor, revela um vasto leque de opiniões. Alguns participantes continuam a considerar os documentos técnicos essenciais para compreender a teoria de base de um projeto e os seus objetivos a longo prazo. Outros argumentam que a ascensão de novas métricas de avaliação, como as tendências do mercado, o desempenho do projeto e equipas de desenvolvimento, têm reduzido a dependência dos documentos técnicos, com aplicações do mundo real e casos de uso a assumirem uma posição de destaque.

Os conhecimentos reunidos nestes debates indicam uma mudança na forma como a comunidade da criptomoeda aborda a avaliação dos projetos. Ao criar uma plataforma para este discurso, a Bitget encoraja tanto os utilizadores como os profissionais a repensarem as ferramentas e recursos que utilizam na avaliação de projetos de blockchain atualmente. Com o Dia do Documento Técnico da BItcoin como tema, esta campanha mostra as mudanças em curso no setor, convidando a comunidade a olhar para o futuro e a considerar novas abordagensàavaliação das inovações mais promissoras do setor.

