Alimentação infantil saudável é apresentada para pediatras

A Papapá, empresa do segmento de alimentação saudável e práticas em alimentação infantil, participou, pela primeira vez, do Congresso Brasileiro de Pediatria, promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O evento aconteceu entre os dias 22 a 26 de outubro em Florianópolis, Santa Catarina, reunindo profissionais da saúde em busca de inovações e soluções para o cuidado infantil.

Criada de mãe para mãe, a Papapá oferece produtos 100% naturais, sem adição de açúcar, corantes, conservantes e aromas artificiais, seguindo o conceito Clean Label. O portfólio da marca foi elaborado para atender às necessidades nutricionais dos bebês e aliviar a culpa das mães.

O 41º Congresso Brasileiro de Pediatria apresentou palestras e atualizações científicas, além de exibições de grandes marcas com inovações para o futuro das crianças. A presença da Papapá no evento reforçou o compromisso da marca com nutrição infantil e a educação sobre a introdução alimentar.

“Participar do Congresso Brasileiro de Pediatria reafirma o nosso compromisso com o mercado de alimentos infantis. Nossos produtos acompanham as fases do início da nutrição do bebê já que trabalhamos com ingredientes naturais e orgânicos, garantindo não apenas o valor nutricional, mas também qualidade e sabor”, afirma Leonardo Afonso, CEO da companhia.

Portfólio

A Papapá oferece produtos que incluem as Papinhas de Frutas Orgânicas, a PapaPasta – com massas em tamanho ideal para bebês –, a linha La Chef, com refeições prontas, o Cereal Infantil, um cereal instantâneo sem açúcar, além dos Palitinhos de Vegetais, snacks assados e sem glúten, e os Biscoitinhos para a Fase da Dentição, para os pequenos que estão iniciando a fase de nascer os dente. A linha também conta com o Biscotti, livre de açúcar, conservantes e corantes, e a Papinha de Carne, disponível nos sabores Carne, Arroz e Legumes, e Frango, Grão de Bico e Vegetais. Essas papinhas são elaboradas sem conservantes artificiais e sem adição de sal, buscando abranger quatro dos principais grupos alimentares com refeições completas e balanceadas para os bebês.