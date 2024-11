Trato na marcenaria: Grupo GMAD segue apostando no projeto

Em 2022, a GMAD lançou o Trato na Marcenaria, uma iniciativa voltada para a transformação de marcenarias pelo Brasil. O projeto surgiu com um formato inusitado: um reality show que ia além da simples reforma de espaços, oferecendo consultoria prática e imersiva para marceneiros. O objetivo central sempre foi demonstrar, por meio de ações simples e acessíveis, como era possível transformar uma marcenaria e aumentar sua produtividade sem grandes investimentos.

Apresentado pelo especialista Valci Goulart, o Trato na Marcenaria visitava as marcenarias selecionadas, proporcionando uma consultoria que abrangia melhorias físicas no ambiente de trabalho, além de orientações sobre gestão eficiente de processos e vendas. Os episódios mostravam como pequenas mudanças podiam gerar grandes resultados.

A primeira edição do projeto, realizada em 2022, teve início com um concurso especial de Dia dos Pais, selecionando uma marcenaria para ser transformada. Em 2023, o projeto ganhou ainda mais força, com a seleção de cinco marcenarias, cada uma representando uma região do país. Esse formato de concurso regional envolveu o público diretamente, aproximando a GMAD das comunidades de marceneiros e gerando engajamento.

Diante do resultado, a GMAD decidiu ampliar e aprimorar o Trato na Marcenaria em 2024, transformando o projeto em uma experiência imersiva e regional. O reality show evoluiu para um evento itinerante que passou a ocorrer nas lojas GMAD espalhadas pelo Brasil, permitindo que marceneiros de diferentes regiões tivessem acesso direto ao conhecimento transmitido por Valci Goulart.

Nesta nova fase, o Trato na Marcenaria começa com uma palestra exclusiva para os marceneiros locais e da região. Essa mudança tem o objetivo de possibilitar a democratização do conhecimento, visando permitir que os profissionais que antes só acompanhavam o projeto pelos canais digitais da GMAD, possam agora participar de forma presencial, fazendo perguntas, conhecendo o especialista e trocando experiências diretamente.

Durante os eventos, algumas marcenarias são escolhidas para receber uma consultoria individual. Nessa etapa, Valci Goulart e a equipe da GMAD passam um dia inteiro imersos na rotina da marcenaria selecionada, orientando sobre organização do espaço, criação de rotinas de trabalho mais eficientes e estratégias de gestão e vendas. O objetivo é que essas marcenarias possam aplicar melhorias práticas que resultem em aumento de produtividade e melhores resultados.

Essa nova dinâmica do Trato permite que um número maior de marceneiros vivencie a experiência, seja por meio das palestras ou das consultorias individuais. Além disso, todos os eventos são gravados e os conteúdos são disponibilizados nos canais digitais da GMAD. Diferente da fase anterior, os episódios agora são mais curtos, adaptados para os formatos de Reels e Shorts, acompanhando as tendências de consumo de vídeo digital.

Em 2024, o projeto já percorreu diversas regiões do Brasil, visitando cidades como Maringá, Manaus, Vitória/ES, Campinas, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Salvador e Cascavel, com muitas outras cidades programadas para receber o evento nos próximos meses.

