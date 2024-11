Líderes do cooperativismo se reúnem em evento da Fenasbac

No próximo dia 5 de novembro de 2024, terça-feira, será realizado o evento de Reconhecimento do Recip 2024, promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) com apoio institucional do Banco Central do Brasil. O encontro ocorrerá das 8h30 às 12h15 no Auditório Dênio Nogueira, em Brasília.

O evento faz parte do projeto Panorama Nacional do Reconhecimento Inovação com Propósito no Cooperativismo Financeiro, uma iniciativa da Fenasbac Inovação que tem como objetivo identificar, valorizar e divulgar movimentos de inovação com foco em impacto social no cooperativismo de crédito.

Durante o encontro, serão reconhecidas as 25 cooperativas que se destacaram em cinco dimensões estratégicas: ESG (ambiental, social e governança), Finanças Verdes, Colaborativa, Participativa e Desenvolvimento. Além disso, outras três cooperativas serão premiadas com a honraria de Reconhecimento Global.

"A inovação com propósito é o caminho para fortalecer o futuro do sistema cooperativista. O Recip é uma iniciativa que não apenas reconhece, mas também busca estimular a transformação necessária para garantir que o cooperativismo continue sendo uma força no desenvolvimento econômico e social do país", afirma Paulo Stein, presidente da Fenasbac.

Com foco em sustentabilidade, intercooperação e governança participativa, o Recip é uma plataforma que busca valorizar práticas que moldam o futuro do sistema financeiro cooperativo. Para os organizadores, as cooperativas participantes e parceiras representam o compromisso com um modelo que equilibra desenvolvimento econômico e impacto social.

"Esse reconhecimento não é apenas um prêmio, é uma maneira de demonstrar o poder do cooperativismo financeiro para construir um futuro mais justo e colaborativo. Estamos premiando esforços que realmente buscam transformar o cenário nacional e fortalecer o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)", destaca Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac.

O evento é também uma oportunidade de troca de conhecimento e fortalecimento de laços entre cooperativas de diferentes regiões do Brasil. A programação do Recip 2024 conta com a participação de lideranças do cooperativismo financeiro e do setor econômico nacional. Entre os convidados estão Paulo Stein, presidente da Fenasbac; Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac e Adalberto Felinto da Cruz Júnior, chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias do Banco Central.

Painéis como "Cooperativismo de Impacto" e "Inovação Resiliente" trarão especialistas que debaterão as estratégias para o fortalecimento do cooperativismo, intercooperação e práticas sustentáveis que impulsionam o futuro do sistema financeiro cooperativo.

Serviço:

Evento de Reconhecimento Recip 2024

Data: 5 de novembro de 2024

Local: Auditório Dênio Nogueira, Banco Central do Brasil, Brasília

Horário: 8h30 às 12h15

Participação e acesso à transmissão online mediante inscrição através do link: https://lu.ma/Recip2024?tk=DN2BYp