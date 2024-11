Amanrasa realiza Assembleia Geral e reeleição de diretoria para novo biênio

Na última segunda-feira (28), a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) realizou sua Assembleia Geral Ordinária, que marcou a reeleição da atual diretoria para o Biênio 2024-2026. A reunião, realizada de forma híbrida, contou com a participação de associados presencialmente na sede do Clube de Vela em Búzios e também via plataforma online.

A reeleição foi conduzida por aclamação, com a chapa encabeçada pela presidente Cristina Lessa Baroncini sendo reconduzida aos seus cargos. A nova diretoria reafirmou o compromisso de continuar trabalhando nas principais bandeiras da associação: segurança, meio ambiente e ordenamento urbano.

“Agradecemos a confiança dos nossos associados em nosso trabalho. Seguiremos firmes nos compromissos que assumimos, buscando sempre melhorias nas áreas de segurança, preservação ambiental e ordenamento urbano, que são fundamentais para a qualidade de vida em nossa região”, destacou Cristina Lessa Baroncini, presidente reeleita da Amanrasa. “Contamos com a participação ativa de cada associado para continuar avançando juntos”, concluiu.

Além da eleição, foram discutidos temas de interesse da associação, como a eleição das comissões para o Biênio 2024-2026 e o Conselho Fiscal, conforme previsto no edital de convocação. Também foram abordados projetos de continuidade e novas ações nas áreas de saneamento, segurança e ordem pública, além da colaboração com as autoridades locais para melhorar a infraestrutura e qualidade de vida da comunidade.

A nova composição da diretoria eleita é a seguinte:

- Presidente: Cristina Lessa Baroncini

- Vice-presidente: Thereza Brandão Teixeira

- 1º Secretário: Felipe Barbalho Borges da Fonseca

- 2º Secretário: Júlia Gerin Werneck

- Tesoureiro: Arthur Repsold Neto

- Diretor de Meio Ambiente: Salviano Lúcio Martins Leite

- Diretor de Ordem Pública: Ernani da Rocha Camões Neto

- Diretor Jurídico: Luiz Henrique Oliveira Amaral

A Comissão de Conselho Fiscal será composta por Marcelo Homburger, Nelson Noel Cordeiro Lima e Pedro Aguiar de Freitas.

Sobre a Amanrasa

Fundada em 2022, a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa, hoje representa 245 associados, é uma das mais atuantes em Búzios. Atua de maneira ativa na preservação do meio ambiente, segurança e ordenamento urbano, impactando diretamente mais de 3.000 pessoas. Com o compromisso de manter o diálogo entre a sociedade civil e as autoridades locais, a Amanrasa é reconhecida por sua atuação na instalação de câmeras de segurança, promoção de mutirões de limpeza e acompanhamento de obras de infraestrutura na região.

Website: http://www.amanrasa.org.br