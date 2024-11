A Hassana Investment Company (Hassana) e o EIG, um dos principais investidores institucionais nos setores globais de energia e infraestrutura, assinaram um memorando de entendimento (MoU) para colaborar em projetos de infraestrutura e transição energética no Oriente Médio por meio do fundo regional dedicado de US$ 1 bilhão do EIG, no qual a Hassana está considerando se tornar um investidor-âncora com uma alocação de até US$ 250 milhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241029375330/pt/

(Photo: Business Wire)

O MoU ressalta o compromisso compartilhado da EIG e da Hassana de expandir seus portfólios de investimento em infraestrutura e transição energética locais e regionais. Ao promover a participação de investidores internacionais e impulsionar o investimento estrangeiro direto, essa parceria visa apoiar as metas da Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita e a mudança regional mais ampla em direção a soluções de energia mais limpas e sustentáveis.

O MoU foi assinado pelo Sr. Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly, CEO da Hassana, e pelo Sr. R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG.

O Sr. Al-Fadly disse: “A Hassana tem o prazer de expandir nossa parceria com a EIG, um líder nos setores de energia e infraestrutura global. Este acordo reflete nosso compromisso compartilhado em apoiar o crescimento dos investimentos em infraestrutura e a facilitação da transição energética no Reino da Arábia Saudita e em todas demais partes da região”.

O Sr. Thomas comentou: “Tivemos o prazer de fazer parceria com a Hassana no projeto dos Oleodutos Pearl no Reino da Arábia Saudita e agora estamos ansiosos para levar nosso relacionamento ao próximo nível”.

Ele acrescentou: “Acreditamos que a transição energética é um dos temas de investimento mais importantes das próximas décadas, e os principais investidores precisam trabalhar juntos para proporcionar o sistema de energia confiável, acessível e sustentável que a sociedade requer. Estamos comprometidos a fazer exatamente isso”.

Abdulaziz Al-Gudaimi, presidente das operações da EIG na região MENA, disse: “A Hassana e a EIG continuam fazendo a diferença no cenário energético do Oriente Médio. Ao alocar capital em projetos inovadores de transição energética, estamos nos esforçando para construir um futuro sustentável, impulsionar a economia e reforçar o compromisso da região com soluções de energia limpa por muitos anos”.

Sobre a Hassana Investment Company

A Hassana Investment Company é a gestora de investimentos da Organização Geral de Seguros Sociais “GOSI”. Com mais de 1,2 trilhões de riais sauditas (320 bilhões de dólares americanos) em ativos sob gestão, a Hassana administra um dos maiores fundos de pensão do mundo com um portfólio diversificado de investimentos locais, regionais e globais em várias classes de ativos.

A Hassana visa investir a longo prazo usando uma abordagem ponderada, processos robustos e talentos de classe mundial para garantir que o portfólio esteja posicionado para oferecer os melhores resultados de investimento para atender às futuras necessidades de pensão de todas as gerações sauditas.

Para informações adicionais, visite: www.hassana.com.sa

Sobre a EIG

A EIG é um dos principais investidores institucionais nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 24,9 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2024. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionadaàenergia em uma base global. Durante seus 42 anos de história, a EIG destinou mais de US$ 48,6 bilhões ao setor de energia por meio de 414 projetos ou empresas em 44 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, companhias de seguros, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, na Ásia e na Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C. e escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para informações adicionais, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

Nota: Atualmente, o fundo regional dedicado da EIG está disponível apenas para investidores no Mercado Global de Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market), Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bahrein, Bélgica, Bermudas, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Brunei, Canadá, Ilhas Cayman, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Dubai International Financial Centre, Equador, Estados Membros do EEE, El Salvador, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Jersey, Kuwait, Líbano, Líbia, Liechtenstein, Malásia, Ilhas Marshall, México, Mônaco, Marrocos, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Catar, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguai e Vietnã.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241029375330/pt/

Contatos de Mídia

Sard Verbinnen & Co.

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com