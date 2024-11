A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa mundial de engenharia digital e serviços de P&D, tem o orgulho de anunciar a grande inauguração da sua LTTS Experience Zone de última geração em seu centro de design em Bangalore (Índia), beneficiando clientes de segmentos como mobilidade e tecnologia. A LTTS Experience Zone orientada por IA, que aproveita a plataforma de IA da NVIDIA, está preparada para atender clientes nos segmentos de mobilidade e tecnologia.

Ela oferece um ambiente imersivo onde os visitantes podem participar de demonstrações ao vivo, exibições interativas e consultas com especialistas. A LTTS Experience Zone mostra o poder transformador da IA da NVIDIA, ampliando os limites das tecnologias orientadas por IA para enfrentar desafios complexos em setores cruciais.

No setor de saúde, as arquiteturas definidas por software da LTTS, com tecnologia NVIDIA Holoscan e NVIDIA IGX, têm tudo para transformar a prestação de serviços de saúde com diagnósticos baseados em IA, análise de dados em tempo real e anotação de precisão, melhorando a eficiência e a precisão e ampliando o acesso a regiões carentes.

O setor de telecomunicações se beneficiará das soluções de IA generativa e de IA da NVIDIA, que reforçarão a conectividade, a resiliência da rede e a integração 5G. A LTTS está aperfeiçoando os serviços de engenharia de produtos integrando 5G, virtualização de rede e soluções de rede de telecomunicações mestre da concepçãoàimplementação, melhorando assim a comunicação em paisagens urbanas e rurais.

No segmento de mobilidade, a colaboração entre a NVIDIA e a LTTS oferecerá soluções avançadas para segurança, automação e manutenção preditiva, otimizando as operações e incrementando a segurança e a experiência dos passageiros.

Com o objetivo de promover o diálogo e acelerar a adoção de soluções de última geração, a LTTS está impulsionando um futuro em que a tecnologia é perfeitamente integrada em todos os setores. A LTTS está formando mais de 1 mil engenheiros no software da NVIDIA, incluindo a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise. Esse investimento em educação e treinamento permitirá que a LTTS acelere a adoção da IA para solucionar desafios complexos.

“Estamos entusiasmados com o lançamento da LTTS Experience Zone, que ressalta a dedicação da LTTSàinovação eàliderança em tecnologia”, disse Abhishek Sinha, diretor executivo e presidente de Medical, Smart World & Functions da L&T Technology Services.“No mundo acelerado de hoje em dia, todos os clientes buscam soluções de IA em tempo real para áreas cruciais, como cirurgia, operações de chão de fábrica, experiência de deslocamento e conectividade. Nossa parceria com a NVIDIA nos permite fornecer essas soluções de ponta. Esse centro será um eixo essencial para a colaboração e a exploração, promovendo avanços nos setores de tecnologia e mobilidade que afetam bilhões de vidas no mundo inteiro.”

“Adotar a IA generativa é essencial para desbloquear a próxima onda de inovação, com a Índia pronta para estabelecer a soberania tecnológica com soluções desenvolvidas internamente. O lançamento da zona de experiência de IA da LTTS, que aproveita a plataforma de IA da NVIDIA, cria um espaço imersivo para explorar aplicativos de IA transformadores em todos os setores”, afirmou Vishal Dhupar, diretor administrativo da NVIDIA na Ásia Meridional.

A LTTS Experience Zone estará aberta a especialistas do setor, parceiros e clientes para visitas guiadas, demonstrações e discussões. As reservas podem ser feitas na LTTS.

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services (LTTS) é líder mundial em serviços de engenharia e tecnologia. Uma subsidiária listada da Larsen & Toubro (L&T), oferecemos serviços de projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de produtos e processos.

Determinação. Agilidade. Inovação. É assim como impulsionamos o crescimento nos segmentos de mobilidade, sustentabilidade e tecnologia. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D nos setores de produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e processos. Com sede na Índia, temos mais de 23,7 mil funcionários em 22 centros globais de design, 30 escritórios internacionais de vendas e 108 laboratórios de inovação (dados de 30 de setembro de 2024).

Para mais informações sobre a L&T Technology Services, acesse www.LTTS.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241023564243/pt/

Assessoria de Imprensa:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com