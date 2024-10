Implante zigomático pode ser opção para quem usa dentadura

O implante zigomático tem se destacado como uma alternativa para pacientes que utilizam dentaduras, próteses parciais removíveis ou que sofrem de perda óssea, condição que antes exigia procedimentos de enxerto ósseo complexos e invasivos. Com essa técnica, é possível restaurar a função e a estética do sorriso de forma mais rápida e confortável, sem a necessidade de cirurgias de enxerto ósseo autógeno, que podem causar desconforto prolongado e maior tempo de recuperação.

De acordo com o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade, a grande inovação do implante zigomático reside no fato de que ele se fixa diretamente no osso zigomático (o osso da maçã do rosto), permitindo a instalação de protocolos zigomáticos (prótese fixa aparafusada) em casos nos quais o osso da maxila está comprometido. “Além disso, o procedimento costuma utilizar o princípio da carga imediata, o que significa que, em muitos casos, o paciente pode receber sua prótese definitiva em cerca de cinco dias, uma vantagem significativa em comparação com outras técnicas”, destaca o mestre e especialista.

Segundo o especialista, outro benefício importante é que o implante zigomático elimina a necessidade de remoção de osso de outras partes do corpo, como a crista ilíaca, minimizando o tempo de recuperação e o desconforto no pós-operatório. "Dessa forma, o paciente experimenta um processo de reabilitação oral menos invasivo e mais eficiente, com uma prótese firme, estável e sem riscos de deslocamento", afirma.

Abaixo o especialista cita algumas vantagens do implante zigomático:

* Evita a necessidade de enxerto ósseo: solução ideal para quem tem perda óssea, sem a necessidade de cirurgias mais complexas.

* Princípio da carga imediata: em torno de cinco dias, o paciente já pode ter sua prótese definitiva, sem longos períodos de espera.

* Recuperação mais rápida e menos dolorosa: com a eliminação da enxertia óssea, o pós-operatório é muito mais simples e confortável.

* Melhoria funcional e estética: o implante zigomático permite uma prótese fixa, proporcionando segurança, uma mastigação mais eficiente e uma melhora significativa na estética do sorriso.

* Recuperação da autoestima: pacientes que passaram muito tempo sem dentes ou utilizando dentaduras relatam uma grande melhora na confiança e qualidade de vida.

Paulo Coelho explica que, além dos benefícios estéticos e funcionais, a prótese fixa proporcionada pelos implantes zigomáticos permite uma sensação mais natural durante a alimentação, aprimorando a mastigação e permitindo que o paciente sinta melhor o gosto dos alimentos. "Para aqueles que enfrentam casos de difícil reabilitação oral, o implante zigomático se apresenta como uma das técnicas mais inovadoras e eficazes da atualidade, transformando vidas ao oferecer resultados de alto padrão com menos complicações", finaliza.

