Congresso debate ortopedia, trauma e segurança no trânsito

O Rio de Janeiro será palco do 56º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro, no Expo Mag. O evento promete ser um marco no cenário ortopédico latino-americano, trazendo inovações tecnológicas e promovendo debates sobre saúde pública e segurança no trânsito. O Fórum de Atualização da Aliança Brasileira pela Saúde e Segurança no Trânsito ocorre logo após a abertura oficial do evento, no dia 14 de novembro, das 12h30 às 14h30.

Esta primeira edição do Fórum reúne especialistas renomados para discutir temas como o impacto crescente do uso de motocicletas na saúde, as políticas públicas necessárias para a proteção dos motociclistas e soluções práticas para a redução de acidentes. Pesquisa feita pela SBOT em setembro traz dados importantes. Três em cada quatro condutores dizem que os motociclistas não respeitam as leis de trânsito no Brasil. E segundo o levantamento feito pela SBOT, em parceria com o Instituto Informa, 72,7% dos entrevistados acham que o trânsito vem se tornando mais perigoso para quem anda de moto.

O Fórum contará com palestrantes como Victor Pavarino, da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), além de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). Um dos momentos mais importantes será a aprovação da Carta Compromisso aos Prefeitos Eleitos, documento que propõe ações concretas para a redução de acidentes e para a melhoria da saúde pública nas cidades. A cerimônia simbólica de entrega da carta ao representante da Prefeitura do Rio de Janeiro acontecerá durante o congresso, destacando a urgência de medidas preventivas no trânsito.

“A pesquisa com motociclistas apresentou dados alarmantes no que diz respeito a acidentes de trânsito. “Dos mil entrevistados, 86,2% se preocupam com os riscos de paralisia em acidentes de moto, mas 73% dizem que não respeitam as leis de trânsito. A realização do fórum, bem como a assinatura da carta compromisso aos prefeitos eleitos são medidas fundamentais que impactarão positivamente a segurança e a saúde da população brasileira”, ressalta Fernando Baldy dos Reis, presidente da SBOT.

"Nosso objetivo é debater as causas dos acidentes e propor medidas que possam reverter o aumento assustador dos números de sinistros de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil", afirma César Fontenelle, médico ortopedista e presidente do 56º Congresso Anual SBOT.

O Fórum Atualização da Aliança Brasileira pela Saúde e Segurança no Trânsito conta com o apoio de várias instituições a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), o Deputado Federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Polícia Rodoviária Federal.

Atualização Científica

Além do fórum, a 56ª edição do Congresso Anual SBOT oferecerá uma programação científica de ponta, com temas que abrangem as atualizações tecnológicas em ortopedia, com ênfase na ortopedia biológica e medicina regenerativa. "O Brasil não pode ficar para trás na evolução dos ortobiológicos, que já são amplamente utilizados em todo o mundo", ressalta Fontenelle. O congresso também apresentará um treinamento teórico-prático, o Boot Camp, em parceria com a Fundação AO, onde médicos e residentes poderão aprimorar suas habilidades no tratamento de fraturas em um formato.

Entre simpósios, mesas-redondas e palestras, o Congresso contará com a participação de 17 especialistas internacionais vindos de países como Portugal, Suécia, Estados Unidos, França e México. Esses renomados profissionais trarão uma perspectiva global sobre os avanços mais recentes em ortopedia e traumatologia, compartilhando suas experiências e inovações tecnológicas. "A presença de especialistas internacionais reforça nosso compromisso em manter o Brasil atualizado com as melhores práticas da medicina mundial", destaca o presidente do Congresso, acrescentando que Portugal será a nação homenageada e terá 12 representantes do país na grade científica do congresso.

Além disso, terá o Cine SBOT, um espaço dedicado à exibição de 30 vídeos com as mais recentes técnicas cirúrgicas. "Queremos estar sempre alinhados às tendências da medicina global e garantir que nossos especialistas estejam preparados para aplicar as melhores práticas", explica Fontenelle, acrescentando que no espaço da feira cerca de 70 empresas estarão presentes, apresentando os mais recentes avanços tecnológicos voltados para ortopedia e traumatologia, incluindo tecnologias em robótica e navegação computadorizada, além de materiais cirúrgicos e farmacêuticos.

O 56º Congresso Anual SBOT é organizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Website: https://sbot.org.br