Com programação dedicada aos amantes do piano em suas múltiplas sonoridades e estilos, o Festival PIANO PARA TODOS chega ao Rio de Janeiro para ocupar, nos dias 02 e 03 de novembro, um palco a ser inaugurado no Parque Garota de Ipanema, no Arpoardor, que será presenteado à cidade.

O piano, que atravessou séculos e se tornou presente na música universal, será a peça principal do evento que mistura música clássica, instrumental e popular brasileira.

Com curadoria de Claudio Dauelsberg, o festival é apresentado pela empresa de engenharia SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos, com patrocínio da Rede Windsor Hoteis, apoio institucional da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Subprefeitura da Zona Sul, produção da Dellarte e realização da Gaia.

O festival irá inaugurar um palco que será construído e ficará permanentemente no parque como um presente da SH para os cariocas. O projeto tem como base a sustentabilidade e o uso consciente dos recursos naturais, ao utilizar materiais reciclados e reutilizados na construção.

O piano Steinway que será usado no festival foi um presente de Geraldo Katz, fundador da SH, para sua futura esposa Sônia na ocasião de seu noivado, em 1953. O piano está sendo restaurado e ajustado por uma equipe especializada para o evento.

"Este evento é mais do que uma celebração da música. É uma homenagem à memória de D. Sônia e seu piano" comenta Ruth Castro, diretora da SH.

Com curadoria de Claudio Dauelsberg, o festival tem uma programação eclética, destacando o Circo Macaco Prego, que apresentará uma performance em homenagem ao álbum "Arca de Noé", de Vinícius de Moraes, e o musical infantil “Pianíssimo”, de Tim Rescala, que explora a relação entre uma menina e seu piano Steinway. O festival também vai prestigiar novos artistas, como o pianista Lucas Esteves, de apenas 15 anos, que se apresentará no mesmo palco de instrumentistas já experientes como o DuoLAB e o Duo Joana Boechat - Marina Spoladore.

Um dos artistas a se apresentar, o pianista Hercules Gomes traz um repertório que celebra a música brasileira, já apresentado ao redor do mundo. O festival também contará com o trio D’Elas, das musicistas Maria Fernanda Gonçalves, Raquel Carneiro e Myrian Aubin. O Claudio Dauelsberg Trio, formado por Claudio Dauelsberg, Robertinho Silva e Ney Conceição vai apresentar a sonoridade da música brasileira com obras de Tom Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Pixinguinha.

Os pianistas Túlio Mourão, Pablo Rossi, Patricia Glatzl e Felipe Naim farão apresentações de piano solo e a pianista Délia Fischer mostrará o novo projeto Beyond Bossa Nova com seu grupo formado por Rodrigo Campello e João di Sabbato.

Outra atração será o grupo PianOrquestra, um projeto envolvendo quatro pianistas, uma percussionista e um piano preparado sob a direção de Claudio Dauelsberg, onde os instrumentistas exploram as possibilidades de timbres e sonoridades produzidos pelo piano.

O Antonio Adolfo Octeto (Jessé Sadoc, Danilo Sinna, Marcelo Martins, Rafael Rocha, Lula Galvão, Jorge Helder, Erivelton Silva e Antonio Adolfo) vai apresentar um show interpretando clássicos de Tom Jobim, Wayne Shorter, Carlos Lyra, Roberto Menescal, Cole Porter e do próprio Antonio Adolfo.

Encerrando o festival, duas artistas da música popular brasileira: Joyce Moreno convida o pianista Rafael Vernet para cantar no dia 2, enquanto Leila Pinheiro fechará o festival no dia 3, apresentando canções da bossa nova.

"A ideia do festival foi reunir um time de instrumentistas dos mais diversos gêneros para mostrar a versatilidade do instrumento que se presta a inúmeras interpretações. Queremos que todos se sintam bem-vindos e possam desfrutar de uma experiência musical rica e diversa" comenta Claudio Dauelsberg, curador do evento.

PIANO PARA TODOS

Datas: 2 e 3 de novembro de 2024

Horário: 2 de novembro: das 10h às 19h30 e 3 de novembro: das 10h às 19h

Local: Parque Garota de Ipanema, Arpoador, Rio de Janeiro - RJ

Entrada: Gratuita

Classificação Etária: Livre

Os interessados podem conferir a programação completa com os horários de cada apresentação AQUI

Sobre o curador

Claudio Dauelsberg é pianista, compositor e arranjador. Foi um dos primeiros músicos brasileiros a se apresentar no Metaverso, unindo marca de operadora e experiência imersiva. Gravou 7 CDs, 2 DVDs e singles; o CD “Bach” foi premiado e “Além das Imagens” indicado ao Sharp. Com o "PianOrquestra", lançou DVDs e foi reconhecido pelo jornal O Globo como um dos 10 melhores espetáculos do ano, recebendo vários prêmios.

Sobre a SH

Com 55 anos de mercado e milhares de obras atendidas, a SH é especializada no fornecimento de fôrmas metálicas, andaimes, equipamentos de acesso e escoramentos metálicos para execução de estruturas de concreto para trabalho seguro em altura.

Com fábrica própria e dona de uma rede de distribuição na América do Sul, a SH conta com 11 unidades no Brasil e uma no Paraguai.

Sobre Windsor Hoteis

Há 37 anos no turismo, a Rede Windsor tem 17 hotéis de 3 a 5 estrelas, sendo 15 no Rio e 2 em Brasília. O Centro de Convenções possui 25 mil m², 98 salões e já recebeu eventos para até 7 mil pessoas. Investindo em novas frentes, flexibilizou tarifas com ou sem café da manhã, buscando atrair hóspedes e personalizar o atendimento.

Sobre a DELLARTE

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil várias atrações do cenário cultural ao redor do mundo.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Balé Bolshoi, New York City Ballet, Balé Kirov, MOMIX, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo- Yo Ma, New York Philharmonic, Royal Philharmonic, Filarmônica de Viena, Bobby McFerrin, Keith Jarrett e Chick Corea são alguns nomes que já vieram ao país pela Dellarte.

Website: https://www.instagram.com/dellartesolucoes/