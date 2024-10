Limpeza específica em casa com pets pode prevenir doenças

Os brasileiros demonstram um amor incondicional por seus pets, que são cada vez mais considerados membros da família. Exemplo disso, mais da metade (56%) das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$ 200 por mês com seus pets, conforme dados de um balanço recente realizado pela fintech Koin e repercutido pela CNN Brasil.

O amor pelos pets também pode ser observado em números: o Brasil é o país com o terceiro maior número de animais domésticos (149,6 milhões), ficando atrás apenas da Argentina e do México, conforme dados mais recentes do censo do Instituto Pet Brasil (IPB) repercutidos pela Forbes.

Nos lares do país os cachorros têm preferência, representando 58% do total, já os gatos estão em 28% das residências. Nesse contexto, em um artigo recente publicado pelo Terra, a professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera Vanessa Lowe Silva Santana alertou que é essencial estar ciente dos riscos associados ao contato com a urina e as fezes de cães e gatos.

Segundo a especialista, é necessário prestar a máxima atenção para a limpeza da casa por conta de, ao menos, cinco doenças que podem ser causadas por fezes e urina de animais: leptospirose, infecções gastrointestinais, bicho geográfico, toxoplasmose e giardíase.

Nesse contexto, Pedro Sampaio, especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo, alerta que a forte ligação entre humanos e pets exige responsabilidade e cuidado, principalmente no que diz respeito à saúde dos animais e à higiene do ambiente.

Ele conta que, atenta a esse fator, a Dr. Lava Tudo - empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados -, desenvolveu uma modalidade de limpeza específica para casas com animais domésticos: a “Limpeza Pet”.

“A limpeza comum da Dr. Lava Tudo vai retirar a sujidade do dia a dia. A higienização remove ácaros, fungos, bactérias entre outros”, destaca. “Já a ‘Limpeza Pet’ contém em sua formulação um tensoativo de limpeza com ação alvejante e neutralizadora de maus odores, provenientes de urina de cães e gatos”, explica.

Sampaio ressalta que a urina de pets contém enzimas que, com o tempo, podem causar danos aos tecidos e gerar odores fortes e desagradáveis.

“A frequência ideal para realização desse tipo de limpeza é a cada seis meses. A limpeza pet é capaz de eliminar manchas de urina que ficam no tecido e, em alguns casos, pode remover por completo”, afirma.

Além disso, de acordo com Sampaio, a limpeza pet promove a remoção completa de odores: “A modalidade foi desenvolvida para quem deseja dar adeus ao cheiro de ‘xixi’ de pet e recuperar o conforto dos seus móveis, pois elimina diversos tipos de sujeiras impregnadas na fibra do tecido”.

Segundo o especialista, esse tipo de limpeza é recomendado para quem deseja proteger os estofados contra desgaste e deterioração causados pela urina de pets, como cães e gatos.

Sampaio também destaca que a “Limpeza pet” faz a eliminação e desinfectação de bactérias que podem causar alergias e problemas respiratórios, o que é importante para garantir uma convivência sadia para todos os membros da família.

Como funciona a “Limpeza pet”?

Sampaio conta que a “Limpeza Pet” é um serviço adicional à higienização, tornando a limpeza mais potente, capaz de remover os maus odores causados por pets e amenizar as manchas de urina que podem estar nos sofás, tapetes, colchões e estofados em geral.

“Os cuidados são os mesmos da limpeza tradicional: o técnico protege todo o chão e toma todos os cuidados necessários para não danificar o cômodo. A diferença está nos produtos utilizados”, esclarece.

Ele também explica que os produtos utilizados na modalidade não são atóxicos: “Os produtos empregados na ‘Limpeza pet’ não causam danos para os animais e nem é necessário que os animais fiquem fora por algum tempo - o que poderia trazer danos para a convivência dos pets com toda a família”, afirma.

