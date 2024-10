Estratégia da Casa da Severina foca em inovação no food serv

Casa da Severina é um restaurante que preserva a cultura nordestina no Rio de Janeiro, com pratos autênticos como carne de sol e baião de dois. Fundado em 2004 por José Nilson e Eva, o estabelecimento foi crescendo junto com a clientela fiel, conquistando espaço e relevância. Em 2020, o fechamento das portas físicas devido à pandemia trouxe um grande desafio para o negócio.

A missão de superar essa fase recaiu sobre Felipe Helvio, filho do casal fundador e responsável pelo direcionamento estratégico do restaurante desde 2018. Visando adaptar a Casa da Severina ao cenário digital, Felipe apostou no delivery, abrindo uma cozinha exclusivamente para pedidos online na região do Grande Méier. Essa decisão foi essencial para garantir a continuidade da operação, que não só sobreviveu como expandiu para novas regiões da cidade. “A pandemia foi um divisor de águas, um momento em que precisei ser rápido e ousado para buscar caminhos que nos levassem além do esperado”, relembra Felipe.

Durante essa trajetória, Felipe se encontrou com Rafael Barbosa, da startup de tecnologia Levilo, que fornecia uma das plataformas que Felipe usava para otimizar o delivery da Casa da Severina. Dessa parceria nasceu uma oportunidade: juntos, poderiam criar uma tecnologia que unisse as inovações de automação e CRM voltadas para o setor gastronômico. Em novembro de 2024, o projeto ganhará forma com o lançamento da Fábrica de Pedidos, que chegará ao mercado com alta demanda e uma longa fila de espera, e, mesmo em sua versão beta, já terá sido testado em mais de 100 estabelecimentos em todo o país.

"Participar de um projeto tecnológico desse porte é mais um grande desafio na minha jornada empreendedora, algo que casa perfeitamente com minha visão de aprimorar constantemente o setor gastronômico. Estudo profundamente o mercado de food e sei o quanto podemos avançar na integração entre a tradição e a inovação," declara Felipe.

A Fábrica de Pedidos é uma plataforma que oferece soluções que facilitam o relacionamento com clientes e a automação de campanhas de marketing, aprimorando a eficiência operacional dos negócios. A tecnologia desenvolvida trás inovação no modo como restaurantes interagem com seus clientes. Rafael Barbosa observa: "Com mais de 12 anos no setor de food, vejo nesse projeto uma chance de transformar o relacionamento com o consumidor no universo da gastronomia – é a tecnologia trazendo inovação e liberando tempo para que as equipes dos restaurantes possam focar no que realmente importa: oferecer uma experiência memorável e uma gastronomia de qualidade."

Com a Fábrica de Pedidos, Felipe, Rafael e toda a equipe por trás da criação pretendem modernizar o setor de food service, oferecendo uma plataforma que responde às demandas de inovação e eficiência.









Website: https://www.acasadaseverina.com.br