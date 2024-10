A Obramax, atacadista de materiais de construção no Brasil, anunciou a ampliação de sua parceria com a RELEX Solutions, uma fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo. A empresa é membro do grupo Adeo, o terceiro maior varejista de materiais de construção do mundo e a principal entidade na Europa e no Brasil. Desde setembro de 2023, a RELEX tem apoiado as 6 lojas da Obramax, e agora estenderá esse suporte para seu novo centro de distribuição (CD).

Essa expansão integrará avançadas capacidades de reabastecimento de CD da RELEX, incluindo previsões e otimização da cadeia de suprimentos. Ao implementar técnicas de previsão avançadas, a Obramax poderá prever de maneira acurada a demanda e otimizar os processos de reabastecimento, garantindo que os produtos estejam disponíveis no local e no momento certos. Além disso, a utilização de um modelo de Digital Twin para gerenciar e otimizar toda a cadeia de suprimentos, do CD até as lojas, melhorará a eficiência geral e reduzirá o trabalho manual de planejamento.

Essa melhoria tem como objetivo melhorar a eficiência,àmedida que a Obramax inclui fluxos adicionais de entradaàsua rede de cadeia de suprimentos. A partir de abril de 2025, parte de seus produtos será entregue no centro de distribuição antes de serem distribuídos para as lojas. O novo modelo, a RELEX permite a gestão integrada dos estoques tanto das lojas quanto do centro de distribuição, garantindo a distribuição pontual para cada loja com base na demanda e em outros fatores. Essa abordagem integrada otimiza os níveis de estoque, reduz a falta de produtos e aumenta a eficiência operacional geral.

"A RELEX tem sido fundamental em nossa jornada até agora, e esperamos que a expansão do uso de suas capacidades sem dúvida acelerará nosso crescimento", disse Henrique Ruas Vieira de Paiva, diretor de cadeia de suprimentos da Obramax. "A integração perfeita e a robusta funcionalidade da plataforma RELEX estão totalmente alinhadas com nossa estratégia de aprimorar nosso modelo de distribuição e atender melhor nossos clientes".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria de sucesso com a Obramax", afirmou Carlos Victoria, vice-presidente sênior das Américas na RELEX Solutions. "A confiança da Obramax na capacidade da nossa plataforma e o impacto positivo que já observamos destacam o valor das nossas soluções na promoção da excelência operacional e do crescimento para nossos clientes. Estamos animados para apoiar a Obramax nesta nova e empolgante fase de transformação da sua cadeia de suprimentos".

A Logic Information Systems Inc., parceira chave da RELEX, implementará a solução no CD.

O projeto está programado para começar em novembro de 2024, com conclusão prevista para fevereiro de 2025. Essa iniciativa representa um avanço significativo nos esforços contínuos da Obramax para otimizar sua cadeia de suprimentos e melhorar a entrega de serviços no Brasil.

Sobre a Obramax

A Obramax faz parte do Grupo Adeo e começou suas operações no Brasil em 2018. A marca é a primeira atacadista de materiais de construção do país aberta a todos e já conta com 6 lojas físicas, mais de 16.000 produtos e está se expandindo por todo o território nacional. A empresa também está presente na França, Itália, Polônia e Espanha, onde é conhecida pelos nomes Bricoman, Obramat e Tecnomat.

Sobre a RELEX

A RELEX Solutions oferece uma plataforma unificada de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo que alinha e otimiza demanda, merchandising, cadeia de suprimentos, operações e planejamento de produção em toda a cadeia de valor. Ajudamos varejistas e empresas de bens de consumo, como ADUSA, AutoZone, Coles, Dollar Tree e Family Dollar, M&S Food, PetSmart e The Home Depot, a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, resultando em maior disponibilidade de produtos, aumento de vendas e melhoria da sustentabilidade. Saiba mais em: https://www.relexsolutions.com/customers/

