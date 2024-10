STATESVILLE, N.C., Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Motorsports Business Management (MBM Motorsports) assinou um contrato com a 2ONE® Nicotine Pouches ("Twenty-One") para o patrocínio do campeonato NASCAR Cup Series de 2024. O Ford Mustang Dark Horse nº 66 2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises correrá no Martinsville Speedway com o piloto Josh Bilicki no domingo, 3 de novembro, e no Phoenix Raceway com o piloto Chad Finchum no domingo, 10 de novembro.

Vincent Schuman, CEO da 2ONE Labs, disse: "Com este patrocínio, estamos realmente tentando retribuir aos fãs adultos de corridas que já conhecem o nicotine pouch 2ONE - e para os consumidores que podem estar menos familiarizados com nossos saborosos pouches - acreditamos que o patrocínio da 2ONE oferece uma maneira significativa deles verem o visual de uma grande marca em um ótimo carro de equipe em algumas corridas verdadeiramente clássicas."

Josh Bilicki correrá no Martinsville Speedway pela quinta vez na sua carreira na NASCAR Cup Series no Xfinity 500. O nativo de Menomonee Falls, Wisconsin, teve um melhor resultado da Taça nesse circuito em 23º lugar em 2021.

"Martinsville é um dos meus circuitos favoritos do campeonato", disse o piloto de 29 anos, que agora ultrapassará 100 participações na série principal. “Sou grato a Carl (Long) e a toda a equipe da MBM por me convidar para mais uma corrida, pois sinto que a consistência é fundamental para este campeonato. A cada corrida, ficamos um pouco melhor e a equipe continua a conhecer mais este carro, por isso estou muito entusiasmado com Martinsville.”

Chad Finchum fará sua estreia na série Phoenix Raceway da corrida da NASCAR Cup Series Championship no domingo, 10 de novembro. O nativo de Knoxville, Tennessee, participou de cinco NASCAR Xfinity Series em Phoenix, ficando no Top 20 em 2019 e no Top 25 em 2020.

“Estou muito animado para voltar a correr na Phoenix Raceway”, disse o piloto de 30 anos. “É uma pista muito divertida e única, e sendo o fim de semana do campeonato da NASCAR, sempre traz um pouco mais de pressão e emoção. Eu fiz umas corridas muito boas da Série Xfinity lá ao longo dos anos, mas esta será minha primeira participação na Cup no circuito. Quero terminar o ano bem!”

O dono da equipe MBM Motorsports, Carl Long, fez seus comentários sobre o que o patrocínio da 2ONE Pouches significa para ele.

“Estou muito orgulhoso de promover um novo produto alternativo ao tabaco da 2ONE. Cresci em Roxboro, Carolina do Norte, em uma fazenda de tabaco. Muitas pessoas que eu conhecia usavam rapé ou mascavam tabaco durante o dia. Este produto com uma variedade de sabores evita que o usuário tenha que carregar um recipiente para cuspir o tempo todo. Tenho amigos que tinham o bolso das calças jeans onde o rapé ficava rasgado. A 2ONE será a minha marca obrigatória na próxima vez que fizer compras em um Circle K. Vai caber facilmente no mesmo lugar no bolso do jeans deles!”

“Assim como a variedade de sabores que a 2ONE oferece, tenho orgulho de oferecer uma variedade de oportunidades aos pilotos também. Josh Bilicki e Chad Finchum continuarão a ser bons pilotos da MBM.”

A parceira de longa data da equipe Coble Enterprises será exibida com destaque no capô do carro nº 66 no Martinsville Speedway e marcará a volta da equipe como patrocinadora associada no Phoenix Raceway.

“Gostaria de agradeceràCoble Enterprises por levar seu principal patrocínio da corrida de Phoenix para Martinsville para permitir que a 2ONE esteja presente em todos os locais principais do carro no final da temporada”, disse Carl Long.

Os 2ONE Nicotine PouchesCoble Enterprises No. 66 correrão duas vezes na rede NBC para concluir a temporada 2024 da NASCAR Cup Series. O Xfinity 500 em Martinsville no domingo, 3 de novembro, terá início às 14h ET, e o Campeonato NASCAR Cup Series em Phoenix no domingo, 10 de novembro, terá início às 15h ET.

Sobre as 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Fundada por pioneiros na produção de nicotina sintética, a 2ONE Labs é especializada em fornecer os produtos de nicotina sem tabaco mais inovadores para consumidores adultos que buscam uma alternativa aos produtos de tabaco. Para mais informação, contate 21Pouches.com . 2ONE® é uma marca comercial registrada da 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos os direitos reservados.

FONTE: 2ONE Labs Inc.

Sobre a Coble Enterprises

A Coble Enterprises é uma empresa de investimento imobiliário com sede na ensolarada Sarasota, Flórida. A Coble Enterprises é especializada em gestão personalizada de propriedades residenciais e comerciais. Visite Coble-Enterprises.com para mais informação.

Sobre a MBM Motorsports

A Motorsports Business Management LLC, operando como MBM Motorsports, é uma equipe profissional americana de corridas de stock car com sede em Statesville, Carolina do Norte, de propriedade de Carl Long. A MBM Motorsports compete atualmente na NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series e NASCAR Craftsman Truck Series. Visite MBMMotorsports.com para mais informação. Siga a equipe no Facebook , Instagram , e X .

