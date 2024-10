Faiella e Costa lideram jurídico da io.gringo em Roma

A io.gringo, empresa especializada em assessoria para obtenção de cidadania italiana, anunciou a contratação de Salvatore Faiella e Marina Costa como novos líderes do time processual civil no escritório da empresa em Roma. A chegada dos dois advogados reforça a equipe jurídica da empresa, expandindo o crescimento da empresa na Itália.

Marina Costa, PhD em Direito Público Internacional pela Università di Roma Tor Vergata, onde foi aprovada em primeiro lugar na seleção do doutorado, é fluente em inglês, italiano, francês e português. Ela traz para a io.gringo sua experiência em direito civil e conhecimento das normas internacionais, auxiliando na defesa dos clientes da empresa em casos de cidadania.

Salvatore Faiella, formado pela Universidade de Direito de Nápoles, tem experiência em casos internacionais, atuando na Itália, França e Bélgica. Com mais de 12 anos de carreira no direito civil, ele liderará as teses de defesa de descendentes de italianos nos Tribunais Italianos. Junto com Marina Costa, ambos estarão na sede da empresa em Roma, coordenando as estratégias jurídicas no país e complementando as demais unidades da empresa em Taubaté-SP, Passo Fundo-RS e Lisboa.

“A chegada de Salvatore Faiella e Marina Costa tem como objetivo trazer agilidade ao reconhecimento dos pedidos de cidadania italiana pela io.gringo. Além disso, tê-los como líderes da equipe dando mais autonomia ao escritório italiano”, diz Matheus Reis, CEO da io.gringo.

“Chegamos para liderar o time jurídico com o objetivo de dar forte autonomia ao escritório italiano. Hoje a io.gringo é uma das maiores empresas do setor e o volume de casos é estimulante. Um desafio ao momento de nossas carreiras", diz Marina.

Atualmente, a empresa possui um tempo médio de 14 meses para conclusão dos processos, com variações que vão de 3 a 30 meses, dependendo do tribunal responsável pelo caso da família. Além desta média de tempo, a assessoria possui 100% de aprovação com juízes italianos, isso significa que todos os casos redigidos e defendidos pela empresa foram deferidos.

Com a expansão, a expectativa é de faturar R$ 30 milhões em 2024. A io.gringo, que já conquistou 6 mil passaportes europeus para brasileiros, busca reduzir tempos de espera e aumentar a taxa de sucesso, oferecendo soluções cada vez mais completas para cidadania italiana.

“Com essa nova liderança, a io.gringo quer reafirma seu compromisso em proporcionar um serviço eficiente para seus clientes, contando agora com duas líderes conhecedores do direito italiano para gerir todos os casos em sua sede em Roma”, conclui Matheus.

A io.gringo oferece serviços especializados para obtenção de cidadania italiana, incluindo pesquisa genealógica, análise de documentos, assistência em processos de cidadania via judicial e administrativa, além de tradução juramentada e apoio na emissão de documentos. Ela também proporciona consultoria personalizada para guiar os clientes por todo o processo.

Cidadania italiana

De acordo com dados do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, em 2020, 729 mil pessoas obtiveram a cidadania em um país da UE, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Dentre essa estatística, 24 mil eram brasileiros.

A cidadania italiana pode ser adquirida através da linhagem de jus sanguinis (direito de sangue), o que significa que, caso o requerente tenha ancestrais italianos, ele pode pleitear a cidadania. De acordo com o consulado-geral da Itália de São Paulo, só no estado existem de 15 a 20 milhões de descendentes de italianos, representando aproximadamente 9% da população brasileira, segundo IBGE.

Matheus Reis comenta sobre os benefícios da cidadania italiana “Os benefícios de garantir o direito à cidadania são diversos: abrangendo desde direitos legais até oportunidades profissionais e de mobilidade internacional. Entre os principais benefícios está o acesso à União Europeia e a diversos outros países. Com o passaporte italiano, é possível viver, trabalhar e estudar em qualquer um dos 27 países do bloco europeu, sem a necessidade de visto. Além disso, cidadãos italianos têm direito à assistência médica e à educação pública gratuita em toda a UE”.

Quem possui o passaporte italiano também pode viajar aos Estados Unidos sem a necessidade de visto, bastando obter a autorização eletrônica de viagem (ESTA), válida para estadias de até 90 dias.

“Outro ponto favorável é a transmissão automática da cidadania para os descendentes, garantindo que as futuras gerações também possam usufruir dos mesmos direitos. Em termos de oportunidades econômicas, a cidadania italiana facilita o acesso ao mercado de trabalho europeu, permitindo a concorrência em condições iguais com cidadãos locais.” , finaliza Matheus.

Sobre io.gringo

A io.gringo é especializada em assessoria para cidadania italiana, com escritórios no Brasil e na Itália. Oferece serviços como pesquisa genealógica, documentação, registros, retificação e tradução. Seu objetivo é oferecer atendimento de excelência, transparência e uma abordagem personalizada, tratam cada caso de forma única.

Website: https://iogringo.com.br