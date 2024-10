Empresa lança solução acessível de monitoramento para postos de combustíveis

O TLS Express é um sistema integrado que inclui console, sondas e instalação, permitindo o monitoramento automático do combustível, eliminando a necessidade de medições manuais, muitas vezes imprecisas e que podem gerar perdas significativas. A solução combina tecnologia com conectividade remota, permitindo que o estoque seja monitorado em tempo real, de qualquer lugar, seja por meio de computadores ou dispositivos móveis. Dessa forma, os gestores podem acompanhar o volume do combustível, o espaço disponível no tanque e até a temperatura, garantindo maior eficiência e segurança no gerenciamento diário dos postos.

Além da automação e da conveniência tecnológica, o TLS Express está na sua condição financeira acessível, permitindo que pequenos e médios proprietários de postos, que antes não tinham acesso a esse tipo de tecnologia, devido ao custo elevado, possam contar com uma solução. A proposta é entregar o melhor custo-benefício, mantendo a performance e a segurança.

Com o TLS Express, donos de postos têm à disposição uma ferramenta que facilita a gestão diária, promovendo um controle mais eficiente do estoque de combustíveis. O sistema também envia alertas automáticos em caso de falhas ou emergências, como vazamentos ou transbordo de combustível, e ajuda a evitar perdas operacionais e riscos ambientais.

Website: https://www.gilbarco.com/br/