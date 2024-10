Varejo: alimentação se une a entretenimento

Um estudo recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) indica que experiência e ambiente são prioridade para clientes de bares e restaurantes. Cientes dessas necessidades, varejistas apostam nesses aspectos aliados ao entretenimento.

Um foco especial dentro das tendências do varejo é o mercado infantil. Segundo um estudo do Ibevar - FIA Business School, que analisou tendências de consumo em dez categorias relacionadas a produtos e interesses infantis, um dos segmentos em alta é o de entretenimento digital, com games e streaming infantil.

No ramo da alimentação, a pesquisa identificou a diminuição do interesse em fast-food infantil, levando a comemorações em restaurantes e buffets com opções alimentares mais saudáveis.

"Diante da necessidade cada vez maior de unir alimentação com entretenimento, algumas adaptações foram necessárias para garantir às famílias lazer, segurança e cuidados com a saúde", explica Mário Thurler, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a gestão e a concepção de strip malls no Brasil.

Dados da própria Abrasel indicam que o setor de bares e restaurantes no Brasil registrou um faturamento recorde de mais de R$ 100 bilhões no primeiro trimestre.

Com foco nesse tipo de oportunidade é que surgiram negócios como a Di Madre Kids, uma pizzaria, localizada em Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, com foco em crianças e equipada com cama elástica, piscina de bolinhas, playground, trenzinho e fliperama.

“Localizado dentro do Villa Multimall, um empreendimento que reúne diversos tipos de operações para facilitar o dia a dia dos clientes, o Di Madre Kids está alinhado à tendência de mesclar alimentação infantil com entretenimento. Após inúmeras pesquisas, identificamos que este modelo de operação é o futuro”, completa o executivo, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).

Dentro do conceito multiuso, o Villa Multimall é um empreendimento que abriga restaurantes, colégio, academia, cinemas e serviços para atender ao público da região, além de torres residenciais interligadas.

