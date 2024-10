Em parceria com o governo colombiano, a Veea (NASDAQ: VEEA), pioneira no mercado de redes hiperconvergentes de multiacesso com segurança cibernética orientada por IA, está colaborando com a O.N.E. Amazon e com a AECOM para implantar uma solução multidimensional tecnologicamente avançada composta por produtos híbridos de computação em nuvem e comunicações em uma área de conservação protegida do governo da Colômbia. O objetivo da implantação é monitorar e analisar a saúde da floresta tropical e conectar digitalmente cada hectare para proporcionar benefícios econômicos e sociais sustentáveis às comunidades rurais. Essa iniciativa “Internet das Florestas” ressalta o compromisso de cada entidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que buscam promover a prosperidade e, ao mesmo tempo, proteger o planeta.

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, “a biodiversidade e os ecossistemas estão diminuindo globalmente e as pressões que levam a esse declínio estão se intensificando, exigindo ações urgentes para reverter a perda da natureza e evitar a sexta extinção em massa (IPBES, 2019). Houve um declínio médio global de 69% nas populações de espécies desde 1970 – a América Latina e o Caribe estão no topo da lista, com uma queda alarmante de 94% (WWF, 2022)”. A estrutura tecnológica avançada da IoF foi projetada não apenas para ajudar a preservar o ecossistema de Chiribiquete, o maior parque nacional da Colômbia e um Patrimônio Mundial da UNESCO, mas também para revelar o valor intrínseco de um dos recursos naturais mais vitais do planeta, buscando o gerenciamento sustentável e a proteção das florestas tropicais da Amazônia para as gerações futuras.

“Quando tornamos as maravilhas físicas do nosso planeta visíveis no reino digital, desbloqueamos novas oportunidades para conservação, engajamento e crescimento econômico”, disse Allen Salmasi, cofundador e CEO da Veea. “Com soluções avançadas como gêmeos digitais, o IoF oferece capacidades transformadoras que podem quantificar e visualizar ambientes naturais de maneiras totalmente novas para aprimorar os esforços de conservação e construir um futuro sustentável”.

A iniciativa IoF permitirá o monitoramento detalhado e a coleta de dados, a partir de sensores terrestres e câmeras instaladas na floresta tropical, com os dados coletados sendo processados localmente em dispositivos VeeaHub em um cluster de malha instalado em zonas cuidadosamente selecionadas ao longo da floresta tropical com um backhaul via satélite. A fusão de dados por meio da integração dos dados terrestres processados, de diferentes fontes, juntamente com LIDAR baseado em satélite e/ou Imagem de alta resolução com a aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), proporciona insights significativos e conhecimento avançado sobre a relação entre dinâmicas da paisagem, condições ambientais, atividades humanas, variáveis biofísicas e estoques naturais. O conjunto de capacidades implantadas com a IoF proporciona mecanismos eficazes de monitoramento, relatório e verificação (MRV) que podem trazer conhecimento em tempo real das condições do solo, como início de incêndios florestais, e mudanças no uso da terra, como desmatamento, que são as principais causas de perdas de biodiversidade, além de proporcionar a proteção e fortalecimento dos direitos e meios de subsistência das comunidades locais.

“Nossa missão é impulsionar soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento sustentável e melhorem significativamente o bem-estar dos quase 50 milhões de habitantes da região amazônica, ao mesmo tempo em que ajudamos na preservação dos biomas para as futuras gerações”, disse Rodrigo Veloso, CEO da O.N.E. Amazon.

Robert Spencer, dirigente global de Natureza e Sustentabilidade da AECOM, disse: “A tecnologia voltada para a natureza está revolucionando a forma como tomamos decisões sobre o ambiente único da floresta tropical amazônica e as comunidades que dela dependem. Ao utilizarmos dados em tempo real, podemos garantir que nossas ações sejam tanto eficazes quanto sustentáveis. A AECOM está comprometida em impulsionar melhores decisões e resultados para as comunidades por meio desta poderosa parceria voltada para a natureza”.

A plataforma de tecnologia IoF criada pelos parceiros do ecossistema oferece capacidades não apenas para proteger os ecossistemas da floresta tropical e a conservação da biodiversidade, mas também para apoiar a conectividadeàinternet via satélite para as comunidades locais. Isso permite aplicações de IA de ponta para negócios sustentáveis, como Agricultura Inteligente com agricultura de precisão, gestão da água, ecoturismo, uma gama de produção de energia renovável e adaptações às mudanças climáticas.

A plataforma de computação híbrida de borda e nuvem da Veea permite redes avançadas, aplicações de borda suportadas por uma malha de conectividade e aplicações, blockchains, IoT/IIoT/AIoT e tecnologias de gestão de dados – todas combinadas para fornecer soluções de “último hectare” altamente integradas na floresta tropical, como:

Prover acesso a conteúdo localmente armazenado e regularmente atualizado para educação, saúde, treinamento, notícias e infotenimento

Planejar e gerenciar soluções de energia renovável acessíveis

Monitorar poluição da água, qualidade do ar, desastres naturais e mudanças climáticas

Sobre a Veea

A Veea® torna a vida e o trabalho na borda mais simples e seguros. A Veea unificou a computação multilocatária, comunicações multiprotocolo multiacesso, armazenamento de borda e soluções de cibersegurança por meio de produtos totalmente integrados gerenciados em nuvem e borda. O produto pioneiro Multiaccess Edge Computing (MEC) da Veea, desenvolvido do zero em um formato compacto, reúne a funcionalidade normalmente fornecida por qualquer combinação de servidores, dispositivos Network Attached Storage (NAS), roteadores, firewalls, pontos de acesso Wi-Fi (APs), gateways de IoT, acesso sem fio 4G ou 5G e Cloud Computing (CC) por meio de vários hardwares, softwares e sistemas integrados e mantidos por profissionais de TI/OT. Comparada a essas soluções, a Veea Edge Platform oferece capacidade de resposta de aplicativos, reforça a segurança cibernética, a privacidade de dados e a conscientização do contexto e reduz os custos de transporte de dados, como também o custo total de propriedade, ao mesmo tempo em que fornece fácil instalação, operações, monitoramento e manutenção de redes de borda. No âmago dos produtos VeeaHub reside um servidor Linux com um ambiente de software virtualizado full-stack para aplicativos nativos da nuvem que são executados em contêineres Secured DockerTM, com um alto grau de isolamento de dados e aplicativos do usuário, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) e cibersegurança, fornecendo redes hiperconvergentes em uma rede mesh de conectividade e computação. A solução pronta para uso totalmente integrada oferece gerenciamento de nuvem de ponta a ponta de dispositivos, aplicativos e serviços de valor agregado com Zero Trust Network Access (ZTNA) e, opcionalmente, uma oferta Secure Access Service Edge (SASE) altamente simplificada baseada em 5G plug and play. A Veea Edge Platform permite conexões diretas de redes de fibra óptica, celular e satélite de ampla área para as redes locais criadas por um cluster mesh VeeaHub em dispositivos Wi-Fi e IoT gerenciados por rede semelhante a celular – um recurso patenteado exclusivo chamado fatiamento de rede. O Veea Developer Portal e as ferramentas de desenvolvimento fornecem desenvolvimento rápido de aplicativos de ponta, opcionalmente, com Edge AI. A Veea implementou um conjunto de soluções econômicas para ofertas B2B e B2B2C por meio de provedores de serviços, parceiros de canal, integradores de sistemas, parceiros empresariais e agências governamentais para varejo inteligente, construção inteligente, logística e armazéns inteligentes, fazendas e estufas inteligentes, edifícios inteligentes, escolas inteligentes, hospitais inteligentes, museus inteligentes e cidades inteligentes. A Veea foi formada em 2014 e está sediada na cidade de Nova York com um rico histórico de grandes inovações no desenvolvimento de tecnologias avançadas de rede, wireless e computação, juntamente com mais de 103 patentes concedidas e 33 pendentes em aspectos-chave de tecnologias de computação de ponta hiperconvergentes. Para informações adicionais, visite veea.com e siga-nos no X e no LinkedIn.

Sobre a O.N.E. Amazon

Pioneira na integração de sustentabilidade, tokenização, tecnologia e mercados financeiros, a O.N.E. Amazon desenvolve soluções inovadoras para enfrentar desafios ambientais. Sua missão é promover o crescimento econômico e melhorar o bem-estar social na região amazônica por meio de seu Fundo de Impacto. A O.N.E. Amazon está ativamente engajada com governos, proprietários privados de terras, tribos indígenas, ONGs e empresas privadas nos territórios da floresta amazônica na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. Visite www.oneamazon.com.

Sobre a AECOM

A AECOM é a empresa de consultoria em infraestrutura mais confiável do mundo, oferecendo serviços profissionais durante todo o ciclo de vida do projeto – de consultoria, planejamento, projeto e engenharia ao gerenciamento de programas e construção. Em projetos que abrangem transporte, edifícios, água, energia nova e meio ambiente, nossos clientes dos setores público e privado confiam em nós para resolver seus desafios mais complexos. Nossas equipes são movidas por um propósito comum de proporcionar um mundo melhor por meio de nossa incomparável experiência técnica e digital, uma cultura de equidade, diversidade e inclusão, e um compromisso com as prioridades ambientais, sociais e de governança. A AECOM é uma empresa da Fortune 500 e seu negócio de Serviços Profissionais teve uma receita de US$ 14,4 bilhões no ano fiscal de 2023. Veja como estamos construindo legados sustentáveis para as próximas gerações em aecom.com e em @AECOM.

