A AIT Worldwide Logistics, líder em soluções para a cadeia global de suprimentos, tem o prazer de anunciar o lançamento de seu Relatório de Sustentabilidade 2024, já disponível para download no site da empresa, o documento resume o avanço das práticas sustentáveis da AIT no setor de logística e oferece uma visão abrangente do progresso da empresa no último ano.

Highlights from AIT's 2024 Sustainability Report include broader use of electric vehicles, expanded ISO 14001 certification, and a sustainable aviation fuel initiative. (Photo: Business Wire)

"Em 2023, avançamos bastante em nossas iniciativas de sustentabilidade, desde a melhoria na precisão do monitoramento de dados até a implementação de programas de veículos elétricos em várias regiões", afirmou Vaughn Moore, presidente e CEO da AIT. "Temos orgulho em reafirmar nosso compromisso com a sustentabilidade, cientes de que esses esforços não só fortalecem nosso negócio, mas também melhoram as comunidades onde vivemos e trabalhamos".

Entre as principais conquistas destacadas no relatório estão:

Combustível Sustentável de Aviação (SAF) : a AIT realizou uma importante aquisição de SAF em parceria com a Air France KLM, conquistando o Prêmio de Sustentabilidade Empresarial no Transporte Aéreo de Carga por essa iniciativa.

: a AIT realizou uma importante aquisição de SAF em parceria com a Air France KLM, conquistando o Prêmio de Sustentabilidade Empresarial no Transporte Aéreo de Carga por essa iniciativa. Veículos Elétricos (EVs) : a empresa ampliou o uso de tratores elétricos no sul da Califórnia, na China e nos Países Baixos, com foco em operações de transporte de curta distância e movimentação em terminais.

: a empresa ampliou o uso de tratores elétricos no sul da Califórnia, na China e nos Países Baixos, com foco em operações de transporte de curta distância e movimentação em terminais. Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) : as operações na região metropolitana de Chicago foram consolidadas em um novo escritório e armazém com certificação LEED em Palatine, Illinois, reunindo mais de 240 colaboradores em um único espaço. O local conta com práticas de construção sustentável, estações de carregamento para veículos elétricos e sistemas energeticamente eficientes.

: as operações na região metropolitana de Chicago foram consolidadas em um novo escritório e armazém com certificação LEED em Palatine, Illinois, reunindo mais de 240 colaboradores em um único espaço. O local conta com práticas de construção sustentável, estações de carregamento para veículos elétricos e sistemas energeticamente eficientes. Gestão Ambiental: a certificação ISO 14001 foi estendida para 19 unidades da AIT na Europa, demonstrando o compromisso com a gestão ambiental.

"Nossa estratégia de sustentabilidade é fundamentada em três pilares: redução de emissões de carbono, utilização de regulamentações globais e fomento a uma cultura de sustentabilidade", afirmou Chelsea Lamar, vice-presidente de sustentabilidade global da AIT. "Ainda este ano, lançaremos um comitê diretor de ESG para integrar ainda mais a sustentabilidade em nossas decisões estratégicas e garantir o avanço contínuo em direção às nossas metas".

A AIT continua estabelecendo metas ambiciosas, incluindo o uso exclusivo de energia renovável até 2030, emissões líquidas zero para os Escopos 1 e 2 até 2035 e para o Escopo 3 até 2050, além de uma maior precisão de dados e relatórios sobre a eficiência de carbono nas movimentações de carga.

Além desses objetivos de longo prazo, a empresa obteve resultados impressionantes em suas iniciativas de responsabilidade social por meio do programa AIT Cares, contabilizando 4.500 horas de voluntariado em 2023, mais do que o triplo do total registrado em 2022.

"Embora reconheçamos o avanço que fizemos, ainda temos um longo caminho pela frente, e alcançar as metas de sustentabilidade da AIT exigirá uma colaboração contínua entre colegas, clientes, transportadoras e outros parceiros", acrescentou Lamar. "Juntos, estamos promovendo mudanças significativas no setor de logística, e estou ansiosa para ver o que podemos conquistar nos próximos anos".

A AIT também fortaleceu suas relações com organizações importantes do setor, como o Smart Freight Centre, para se manter alinhada às práticas recomendadas de logística sustentável.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma transportadora global de cargas que ajuda empresas a crescer expandindo o acesso a mercados em todas as partes do mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos sediada em Chicago tem contado com uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis ??em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, energia, alimentos, governo, alta tecnologia, industrial, ciências biológicas e marítimo. Apoiado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta via mar, ar, terra e ferrovia – no prazo e dentro do orçamento. Com colegas de equipe especialistas em mais de 150 locais espalhados pelo mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de depósito e serviços de luvas brancas. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

