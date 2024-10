Em menos de 4 anos, UniFECAF se expande em 600 polos pelo Brasil

A UniFECAF, centro universitário com sede em Taboão da Serra, está aumentando sua rede de ensino para todo o Brasil. Com mais de 500 polos parceiros espalhados por diversas regiões, a instituição busca democratizar o acesso à educação, oferecendo tanto o ensino presencial quanto a distância, em um movimento que acompanha o crescimento do setor no país, conforme o Censo da Educação Superior 2023 do MEC.

A expansão visa atender regiões onde o ensino superior ainda é escasso, levando cursos de ensino superior para um número cada vez maior de alunos.

Entre janeiro e agosto de 2023, uma pesquisa realizada com alunos e ex-alunos revelou que 75,3% recomendariam a UniFECAF para amigos ou familiares. O levantamento também apontou que 75,49% dos recém-formados já estão atuando em suas áreas de formação.

Com sua sede em Taboão da Serra, a UniFECAF está investindo em novas parcerias regionais, buscando expandir ainda mais sua presença por meio de polos educacionais em todo o país. Como funciona a Empregabilidade na UniFECAF

Na UniFECAF, a empregabilidade é uma das principais metas da formação acadêmica. A instituição se dedica a capacitar seus alunos para além da conquista do diploma, com foco na preparação para o ingresso no mercado de trabalho.

De acordo com Jaqueline, responsável pelo departamento de Empregabilidade da UniFECAF, o número de estudantes que conseguem estágio tem mostrado um crescimento contínuo. Ela observa que, como os estudantes podem buscar e iniciar estágios desde o primeiro semestre, os períodos de estágio variam bastante, mas são frequentes os casos em que os alunos conquistam uma posição ainda no seu primeiro semestre de aulas. Atualmente, a instituição continua em expansão, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. Possui quase 3 mil contratos de estágio vigentes, dos quais 50% são em cursos a distância, 35% em cursos presenciais e os demais em cursos de pós-graduação. Além disso, quase 20% desses estudantes iniciaram seus estágios ainda no primeiro semestre.

Website: https://www.unifecaf.com.br/