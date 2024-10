Druzina Content apresenta novidades no MIPCOM e MIPjunior

A produtora gaúcha Druzina Content, uma das mais premiadas produtoras brasileiras, participou dos eventos internacionais MIPCOM e MIPJUNIOR 2024, que aconteceu em Cannes, França, entre 18 e 24 de outubro. A produtora apresentou uma série de lançamentos e projetos no cenário audiovisual global, com conteúdos destinados ao público infantil e adulto, incluindo animação, ficção científica e temas sociais.



Para o MIPCOM, a produtora levou novidades como a série de animação adulta Família Parafina e a série de ficção científica Contos do Amanhã: Prelúdio de uma Revolução, derivada do filme “Contos do Amanhã”.



Os principais atrativos da Druzina no MIPJUNIOR incluem a franquia Lupita, um sucesso entre o público infantil. Durante o evento, foi anunciado o lançamento da segunda temporada da série "Lupita no Planeta de Gente Grande", uma coprodução entre Druzina Content e Petit Fabrik. A série, inclusive, já tem uma terceira temporada em produção.



Além disso, a Druzina está com dois longas-metragens da franquia com financiamento aprovado e em fase de pré-venda, possibilitando novas parcerias: Lupita na Cidade de Gente Grande e Lupita no País Verde e Amarelo.



“Mais uma vez, chegamos com um portfólio diversificado de produções, abrangendo diferentes gêneros e públicos. Além da nossa especialidade em ficção científica e animações, trazemos conteúdos para todos os gostos. Temos novidades, lançamentos e projetos em pré-produção, e estamos em busca de parceiros estratégicos para, juntos, levarmos essas produções ao mundo”, destaca Luciana Druzina, CEO da Druzina Content.



Druzina Content no MIPCOM 2024



No MIPCOM, a Druzina Content apresentou projetos voltados ao público adulto e adolescente, com narrativas que incluem inovação e representatividade. Uma das atrações é o documentário Game Girls, que explora o universo dos games sob a perspectiva feminina. Com animações e simulações de gameplay, Game Girls apresenta uma narrativa que explora diferentes aspectos do universo dos games. A produção é financiada no Brasil e dirigida por Saskia Sá, CEO da Horizonte Líquido.



A série de animação Família Parafina (26x23 minutos), uma sitcom em animação 2D para o público jovem adulto que mergulha na vida maluca de uma família de surfistas brasileiros. Eles administram uma pousada numa praia paradisíaca onde qualquer coisa pode acontecer: hóspedes estranhos, ETs invadindo e campeonatos de surf totalmente inusitado. A série criada e desenvolvida por Luciana Druzina e Daniel Anillo é dirigida por Luciana e produzida pela Druzina Content em coprodução com a Bactéria Filmes.



Outro título é a série Contos do Amanhã: Prelúdio de uma Revolução (8x52 minutos), uma narrativa ambientada em um Brasil pós-apocalíptico, no ano de 2169, onde uma líder rebelde luta contra um regime opressor controlado por realidades virtuais. O longa-metragem Marcha das Rosas (90 minutos) também será apresentado no evento. A trama, ambientada em um mundo fictício onde pessoas multicoloridas, os Chromas, são perseguidas, foca na resistência liderada por Évora, uma jovem com poderes raros que busca libertar seu povo. Esses projetos, voltados para o público adulto, têm como objetivo fortalecer a busca por coproduções e novas parcerias de distribuição internacional.



Druzina Content no MIPJUNIOR 2024

No MIPJUNIOR, a Druzina Content destaca sua presença no mercado de animação e conteúdo infantojuvenil com a segunda temporada da série "Lupita no Planeta de Gente Grande" , que já tem terceira temporada prevista. Além dos longas-metragens da franquia: Lupita na Cidade de Gente Grande e Lupita no País Verde e Amarelo.



Lançamento da 2ª temporada de Lupita - O lançamento da segunda temporada de Lupita no Planeta de Gente Grande, tem 40 episódios de 7 minutos, e busca envolver o público infantil com as novas aventuras da pequena astronauta. Lupita, que acaba de chegar ao planeta Terra, vê tudo ao seu redor como uma grande novidade. Em cada episódio, ela explora cores, formas e objetos do cotidiano, transformando descobertas simples em emocionantes aventuras. A nova temporada celebra a curiosidade infantil e o aprendizado sobre o mundo que os cerca.



Longas-metragens com pré-vendas anunciadas

O longa-metragem Lupita na Cidade de Gente Grande, tem 90 minutos de duração, e leva os espectadores a uma jornada cativante com Lupita, a curiosa bebê astronauta que explora o mundo ao seu redor. Desta vez, ela se perde de seus pais em meio à agitação da cidade grande. Em sua jornada para encontrar seu amigo de pelúcia, Bobo, Lupita se vê envolvida em diversas situações desafiadoras e vive várias aventuras inesperadas. Enquanto isso, seus pais enfrentam a angústia de sua busca, criando uma narrativa que combina diversão e aprendizado, ressaltando a importância da coragem, da amizade e da união familiar.



Em outro longa-metragem, Lupita no País Verde e Amarelo, com 70 minutos de duração, as crianças podem acompanhar a jornada de Lupita enquanto ela explora as maravilhas do mundo ao seu redor. Nesta aventura, sua avó, Vovó Rosa, guia toda a família em uma emocionante descoberta de suas próprias raízes, entrelaçadas com a rica história do Brasil e sua independência de Portugal.



Na lista de novidades da Druzina, também está a série animada RAPunzel (10x23 minutos), ambientada em uma favela brasileira. Nela, a jovem Isa descobre os segredos de seu cabelo crespo sobrenatural enquanto enfrenta os desafios do showbiz e da repressão nas periferias. Esta produção, também em fase de pré-lançamento, será disponibilizada para parceiros no evento.



Com mais de 20 anos de experiência e conteúdos exibidos em mais de 60 países, a Druzina Content atua com foco em inovação no mercado audiovisual. A produtora é reconhecida internacionalmente por seu impacto na economia criativa e seu compromisso com a diversidade e inclusão nas narrativas que desenvolve. A presença da Druzina Content nos eventos conta com o apoio da Brazilian Content (BRAVI), com apoio da APEX Brasil, do Ministério da Cultura e do RS Fantástico. Além disso, Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, foi contemplada com um apoio do Edital de Intercâmbio Cultural do Ministério da Cultura - Circulação e participação audiovisual no exterior.

Website: https://www.druzinacontent.com.br/