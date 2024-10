Amcham Talks 2024 traz tendências e inovações da tecnologia

Com o tema "Ideias que transformam, tecnologias que conectam”, o Amcham Talks chega à sua sétima edição. Um dos principais eventos para discussão e debate sobre tendências de inovação e tecnologia, ele acontecerá no dia 29 de outubro no Royal Palm Hall em Campinas, em formato híbrido. Neste ano, serão cinco palcos simultâneos com quatro temas, além de uma sala Full Experience com workshops de aprofundamento com dois palestrantes internacionais.

A edição 2024 do Amchm Talks, criado em 2018 pela Amcham Interior de São Paulo, terá como foco temas em alta e que estão ditando os rumos no mundo corporativo: Sustentabilidade, Inteligência Artificial, Profissional do Futuro e Eficiência Operacional. As palestras e debates serão conduzidas por 21 especialistas de grandes corporações no Brasil.

Dentre os nomes confirmados para o evento, estão Amanda Andreone, CEO do Genesys, Andrea Mannarino, diretora de Operações da Embater, André Winter, ESG Advisor da KPMG Brasil, Leonardo Linder, Presidente da Ipiranga, Christiano Faig, vice presidente de Soluções e Tecnologia da Microsoft Brasil, Rodolfo Nardes Sirol, diretor de Meio Ambiente da CPFL Energia.

Os dois palestrantes internacionais convidados para as salas Full Experience são Itai Green, que atua com ecossistema de inovação aberta em Israel. Fundador e CEO da Innovate Israel, uma organização que impulsiona a transformação tecnológica em empresas globais. Outro nome é e Rami Goldratt, CEO da Goldratt Group, organização de implementações da Teoria das Restrições (TOC).

Willy Lobbe, Superintendente na Amcham Interior de São Paulo, lembra que esse evento nasceu na regional de Campinas, onde está localizado um dos mais fortes e dinâmicos ecossistemas de inovação do Brasil. O objetivo é de discutir tendências para ajudar e dar suporte às empresas no planejamento e desenvolvimento de ações ligadas a investimentos e pesquisas e desenvolvimento de produtos e negócios.

“O Amcham Talks tem uma grande relevância para Amcham, pois o evento está em um dos principais polos de inovação do país e é um dia importante para sair da rotina e olhar para o futuro, trocar experiências e poder programar os próximos passos das organizações”, diz Lobbe. “O público presente também tem a oportunidade de interagir, trocar e compartilhar experiências com pessoas de todo o Brasil, além de se conectar e fazer networking”, acrescenta.

No evento, a Amcham também vai divulgar o resultado da pesquisa Panorama 2025, na qual foram mapeadas as principais tendências que definirão o cenário empresarial no próximo ano.

