Sicredi avança na Transformação digital com a parceria da SoftDesign

O Sicredi, a primeira cooperativa financeira do Brasil, em parceria com a SoftDesign, empresa de desenvolvimento global de software, deu escala e eficiência para a gestão dos mais de 900 profissionais terceirizados que prestam serviços por meio de Sourcing. Com mais de 120 anos de história, 7,5 milhões de associados e 2,7 mil agências espalhadas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi coloca a inovação no centro de sua estratégia. Para isso, a instituição conta com parceiros tecnológicos que disponibilizam profissionais para suas unidades de negócio.

O CEO da SoftDesign, Osmar Pedrozo, ressalta que a cooperativa financeira enfrentava desafios na gestão dos fornecedores de tecnologia. Com centenas de profissionais terceirizados alocados em diversas unidades, a área de Compras e Sourcing, responsável pela governança e gestão de parceiros, enfrentava dificuldades com processos manuais baseados em planilhas de Excel e trocas de e-mails, o que gerava retrabalho e atrasos.

Diante da necessidade de investir em tecnologia para acelerar a transformação digital, o Sicredi buscou otimizar a gestão da jornada dos colaboradores terceirizados, estabelecendo a parceria com a SoftDesign.

“Buscamos uma empresa que tivesse a capacidade de nos apoiar do início ao fim, desde a concepção do produto, desenvolvimento e também na entrega de valor. O que levamos em conta foi a forma como a empresa nos atenderia, como desenharia o produto, como se preocuparia com a experiência do usuário”, afirma Bruno Virtuoso, Gerente de Compras e Sourcing do Sicredi.

MGPT e Timesheet: produtos digitais desenvolvidos

A plataforma digital desenvolvida inclui dois módulos principais: o Timesheet e o MGPT (Módulo de Gestão de Profissionais Terceiros). O Timesheet atua no processo de pagamento dos fornecedores, com o foco em transparência e segurança nos fluxos de prestação de contas e pagamentos. Já o MGPT automatiza o processo de seleção de profissionais terceirizados, permitindo a visualização de parceiros e profissionais disponíveis, além de garantir precisão nas contratações.

A adoção de todo o Sicredi às ferramentas foi exponencial, com mais de 900 profissionais e 20 fornecedores utilizando a plataforma e mais de R$ 200 milhões transacionados em prestação de contas anualmente. “A parceria entre Sicredi e SoftDesign contribuiu para a digitalização da área de Sourcing, além de aumentar a eficiência operacional na gestão de terceirizados, beneficiando os colaboradores e fornecedores,” conclui Virtuoso.













Website: http://www.softdesign.com.br