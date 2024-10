WATERFORD, Irlanda, Oct. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O marketing em 2024 está sendo redefinido pela inteligência artificial (IA) e pelo aprendizado de máquina (ML). Essa tecnologia já virou o marketing tradicional de cabeça para baixo, deixando os anúncios genéricos no passado. Agora, tudo se resumeàprecisão orientada a dados eàentrega de experiências personalizadas que repercutem no público.

O marketing é fundamental para o setor de cassinos on-line e é por isso que a Minimum Deposit Casinos (MDC) - um portal global de recursos de cassino e uma divisão do OneTwenty Group - está explorando o poder da IA e do aprendizado de máquina nessa extraordinária metamorfose do marketing.

“Já se foi o tempo do marketing universal. Os jogadores de hoje não querem apenas um lugar para apostar, eles desejam viver experiências imersivas e personalizadas”, disse Sara Jacobs, especialista em marketing de iGaming da MDC.

“GraçasàIA, agora podemos analisar o comportamento dos jogadores em tempo real e identificar suas preferências e hábitos. Com esses dados, negociamos acordos personalizados com os jogadores, criados para cada indivíduo.”

Essa abordagem, além de aumentar a retenção de jogadores, também melhora a sua satisfação geral ao criar uma experiência de jogo que parece ser feita sob medida para cada jogador.

“Mas os avanços vão além do aprimoramento da experiência do jogador - a IA também está ajudando os cassinos a cumprir um papel fundamental na divulgação do jogo responsável”, acrescentou Jacobs. “ Com a análise dos padrões de comportamento dos jogadores, as operadoras conseguem agora detectar os primeiros sinais de apostas problemáticas e intervir em tempo real.”

Além disso, os cassinos on-line estão usando IA para segmentar públicos, enviando mensagens hiperdirecionadas por e-mail, notificações por celular e mídias sociais. Assim, os jogadores se sentem valorizados, o nível de engajamento aumenta e a fidelidade do cliente é mais forte do que nunca.

Com o ano de 2025 se aproximando rapidamente, o marketing personalizado continua a moldar o futuro do iGaming. Com a constante evolução da tecnologia, a IA e o ML estão prontos para alavancar o setor, dando início a uma era de marketing e jogos responsáveis mais dinâmica e centrada no público.

Sobre a MDC

A MDC, uma divisão do OneTwenty Group, é um portal global de recursos de iGaming que analisa e recomenda os cassinos on-line mais confiáveis e regulamentados para os jogadores. A MDC analisa todos os aspectos dos cassinos on-line, desde a verificação de detalhes da licença de jogo até a segurança, ferramentas de jogo responsável e práticas de jogo justas, antes de recomendá-los aos jogadores.

Para obter informações, entre em contato: miranda@onetwentygroup.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001009773)