A Rigaku Holdings Corporation, uma parceira global em soluções para análise por raios-X (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), concluiu hoje seu registro no Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio.

Nota: este documento é um comunicado de imprensa destinado ao anúncio público do registro da Rigaku no Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio. Ele não foi elaborado com o propósito de solicitação de investimentos ou qualquer ação similar, seja dentro ou fora do Japão.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários nos Estados Unidos. As ações ordinárias da Rigaku não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dessa exigência. Caso seja realizada uma oferta pública de ações ordinárias da Rigaku nos Estados Unidos, ela será realizada por meio de um prospecto que poderá ser obtido juntoàRigaku ou aos acionistas vendedores e que conterá informações detalhadas sobre a Rigaku, sua administração e demonstrações financeiras. Não haverá oferta pública das ações ordinárias da Rigaku nos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato de imprensa:

Sawa Himeno

Líder do departamento de comunicações, Rigaku Holdings Corporation

+81 90 6331 9843

prad@rigaku.co.jp