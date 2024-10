Villagio Embu recebe os turistas de Embu das Artes

O Villagio Embu Resort & Convention, situado em Embu das Artes (SP), cidade com rica história e cultura vibrante, oferece estrutura para a realização de eventos de todos os tipos, desde reuniões corporativas, congressos, festas de aniversário, casamentos, entre outros. A região é conhecida pelos turistas por sua arte, artesanato e gastronomia.

Localizado a 30 minutos da capital São Paulo, o Villagio Embu possui espaços para eventos com capacidade de acomodar até 4 mil pessoas. Com mais de 50 anos de história, o resort já recebeu hóspedes como os jogadores da seleção brasileira de 1970, tradicionais clubes de futebol, a atriz Suzi Rego, o ator Nizo Neto (filho do artista Chico Anysio) e a cadelinha Olivia Golden.

Em 2022, sob nova direção, o hotel passou a operar mais ativamente na área de eventos e lazer, mantendo sua estrutura e arquitetura tradicionais conservadas em harmonia com a natureza que o cerca. Gilberto Pacheco, CMO do resort , afirma que o fato do hotel situar-se em meio à Mata Atlântica propicia aos hóspedes admirar a natureza brasileira.



O empreendimento dispõe de três categorias de Centros de Convenções: Jardins, Azaléia e Taquaral. Cada Centro de Convenções é composto de várias salas de diferentes tamanhos, com ou sem salas de apoio e espaços diferenciados para Coffee break. As salas têm configurações flexíveis que podem ser adaptadas para atender às demandas específicas do evento. Além de infraestrutura para conferências, o resort também oferece o Espaço Cipreste, direcionado para eventos sociais e confraternizações menores.



Atrações da cidade também fomentam o turismo

Ao redor do resort existem algumas atrações turísticas. Um exemplo, na visão do executivo, é o Animália Park, parque de diversão indoor. Em uma área com 10 mil metros quadrados e 17 atrações (infantis e familiares), direcionadas para toda a família.

O Animália Park oferece aventura aos frequentadores, que podem ter contato com a natureza selvagem e atrações divertidas. Outro ponto que não pode ser ignorado é a Cidade das Abelhas, localizada em Embu das Artes, que é um parque temático que convida crianças e adultos a embarcarem em uma jornada pelo universo desses insetos. "Com uma proposta educativa e divertida, o local oferece diversas atrações que exploram a vida das abelhas, sua importância para o meio ambiente e a produção de mel”, diz Gilberto.

Já o centro histórico de Embu é uma viagem no tempo, diz Gilberto: “Ruas charmosas, casarões coloniais, igrejas históricas e museus contam a história da cidade. O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas abriga uma rica coleção de obras de arte religiosa, como esculturas, pinturas e objetos litúrgicos”, destaca.



O Centro Cultural Mestre de Assis Abreu, Espaço Cultural Quiproko e a Viela das Lavadeiras são outros pontos turísticos apontados como destaques pelo representante do resort, sendo que o terceiro se caracteriza por ser um dos pontos mais charmosos do centro histórico, com casinhas coloridas e fontes de água.



“Por fim, como ponto culminante, a Feira de Arte e Artesanato, que é principal atração da cidade, a feira de Embu, reúne artesãos de diversas partes do país, que expõem e vendem peças únicas de artesanato, como cerâmicas, esculturas, pinturas, bijuterias e muito mais. A feira acontece aos finais de semana e feriados”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.villagioembu.com.br/estrutura-eventos

Website: https://www.villagioembu.com.br