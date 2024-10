Avène realizou ativações na Copa Brasil de Vela 2024

A Copa Brasil de Vela, um dos principais eventos da modalidade no país, foi realizada em Ilhabela no mês de outubro. Organizada pela Confederação Brasileira de Vela (CBVELA) e pela prefeitura local, a competição reuniu mais de 200 atletas de diversas classes e funcionou como seletiva para a formação da Equipe de Vela Jovem e para o programa Bolsa Atleta. A competição contou com o apoio da marca de dermocosméticos Eau Thermale Avène, patrocinadora da CBVELA, que ofereceu experiências aos consumidores e atletas durante o evento.

Ilhabela, conhecida por suas belezas naturais e águas cristalinas, é um destino popular para esportes náuticos. No entanto, a intensa exposição ao sol exige cuidados especiais com a pele. "No Brasil, onde os níveis de radiação ultravioleta estão entre os mais altos do mundo, o uso diário de protetor solar é indispensável, especialmente para quem pratica esportes ao ar livre. A escolha de um produto que tenha fotoestabilidade comprovada em situações extremas, que ofereça ampla fotoproteção contra a radiação UV (UVB, UVA curto e longo) e que seja eco-friendly, minimizando o impacto no ecossistema marinho, é essencial para garantir uma fotoproteção segura e eficaz", explica a dermatologista e Diretora Médica dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil, Dra. Ana Coutinho.

Durante os dias de competição, a Avène distribuiu protetores solares da linha Cleanance UV nas praias onde ocorreram as provas. O produto de textura fluida tem a proposta de oferecer até 14 horas de controle da oleosidade e foi desenvolvido com a tecnologia Reef Safe. Sua fórmula eco-friendly visa minimizar o impacto ambiental nos oceanos.

Além disso, foi oferecido ao público um espaço acolhedor com cadeiras de praia e guarda-sóis, promovendo interação nas redes sociais. Os atletas também receberam kits de produtos Avène, e o local da competição foi alvo de uma ação de coleta de lixo.

Como patrocinadora oficial da CBVELA, Avène buscou reafirmar seu compromisso com a proteção da pele e com práticas sustentáveis. A marca buscou proporcionar aos participantes experiências focadas em produtos e na conscientização ambiental.

Desde 2015, a Avène está envolvida na iniciativa global "Skin Protect Ocean Respect", que desenvolve protetores solares reef safe, seguros para a pele e para os oceanos. Com fórmulas biodegradáveis e ingredientes selecionados, a marca busca reduzir o impacto ambiental desses produtos nos ecossistemas marinhos, incluindo os corais.

