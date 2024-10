Mais de 30% dos creators já vende produto digital para fora

Impulsionados pelo crescente mercado da Creator Economy, criadores de conteúdo brasileiros estão encontrando no mercado internacional uma oportunidade de expandir seus negócios digitais, que não têm barreiras geográficas, e incluem a oferta de cursos online, ebooks, comunidades virtuais, entre outros formatos. De acordo com o levantamento “Todo produto digital nasce global”, produzido pela Hotmart, um terço dos produtores brasileiros já vendem produtos para o exterior, aumentando a possibilidade de crescerem suas receitas em, pelo menos, 15%.

O estudo ainda revela que a venda cross border de criadores de conteúdo brasileiros mais que duplicou nos últimos dois anos. Os principais países com vendas registradas são os Estados Unidos e o México, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. As vendas de creators brasileiros para os Estados Unidos triplicaram nos últimos dois anos, sendo que em 2023, elas representaram 1/3 de todas as vendas internacionais. O segundo colocado é o México com 8,4% das vendas, crescendo 6 vezes no mesmo período.

A internacionalização já é um fato

A globalização dos dias atuais é essencialmente digital: bens e serviços digitais já respondem pela maior parte das exportações de serviços. As previsões apontam para um rápido crescimento do e-commerce cross border no futuro, com as vendas internacionais crescendo muito mais rapidamente do que as vendas internas. A Juniper Research prevê que os valores das transações de e-commerce para outros países crescerão a uma taxa anualizada de 16% de 2023 a 2028, em comparação com 8% para as vendas domésticas.

Já o Statista prevê uma taxa de crescimento ainda mais rápida (29%) para as vendas transfronteiriças de comércio eletrônico entre empresas e consumidores de 2021 a 2030. O relatório Beyond Borders do Ebanx mostra ainda que a América Latina ostenta uma penetração de 78% do comércio digital, sustentada por um mercado avaliado em impressionantes 510 bilhões de dólares em 2023. Isso representa um crescimento de 100 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas um ano.

Por fim, quando pensamos no potencial de alcance de um conteúdo, vale lembrar: são mais de 260 milhões de nativos da língua portuguesa pelo mundo (Instituto Camões) e mais de 4,5 milhões de brasileiros expatriados e imigrantes (Ministério das Relações Exteriores). Já para o espanhol, estima-se que o número de hispanohablantes seja o dobro de português (mais de 550 milhões).



As ferramentas podem ajudar os creators a internacionalizar

As plataformas digitais estão mudando a economia dos negócios transfronteiriços, reduzindo o custo das interações e transações internacionais. Elas criam mercados e comunidades de usuários em escala global, proporcionando às empresas uma grande base de clientes em potencial e formas eficazes de alcançá-los.

"Escolher ferramentas que expandem o alcance do criador de conteúdo é a peça chave no processo de expansão internacional. Acreditamos que todo creator nasce global, e são as plataformas que vão limitá-lo", comenta Alexandre Abramo, diretor de desenvolvimento de mercado na Hotmart. "Além da escolha de parceiros que ofereçam métodos de pagamento para mais países, um ponto importante é considerar o uso de novas tecnologias como a Inteligência Artificial para tradução e transcrição de conteúdos", completa o executivo.