MG ganhará complexo de lazer para toda a família

Moradores da região do Alto Paraopeba se preparam para receber um novo complexo de lazer, localizado em uma área com mais de 400 mil m², às margens da MG-129, em Conselheiro Lafaiete. O empreendimento tem o objetivo de ser um dos principais destinos para famílias que buscam diversão, relaxamento e bem-estar, reunindo diversas atrações e atividades para todas as idades. O espaço oferece lazer, entretenimento e conforto.

Com opções que vão desde piscinas aquecidas até quadras esportivas, o resort foi planejado para atender a todos os gostos. Entre os destaques estão a piscina de ondas, o rio lento e o bar molhado, visando oferecer momentos de relaxamento e diversão. O espaço também conta com diversas opções gastronômicas, como restaurantes, bares e quiosques, além de áreas dedicadas ao bem-estar, como saunas, academias e espaços de dança.

Diversão e lazer para toda a família

O complexo é voltado para famílias que buscam um destino onde todos possam aproveitar. O espaço kids externo e o playground infantil indoor são atrativos para as crianças, enquanto os adultos podem aproveitar as áreas de relaxamento e atividades esportivas, como o campo de futebol oficial, quadras de tênis e beach tennis, pista de caminhada e salão de jogos.

"Queríamos criar um local onde famílias inteiras pudessem encontrar atividades para se divertir e relaxar, independentemente da idade ou interesse", comenta Anderson Pereira, apoiador do projeto. "Este complexo foi projetado com o objetivo de proporcionar experiências inesquecíveis, integrando lazer, esporte e descanso em um ambiente de alto nível”, completa.

O resort também oferece churrasqueiras, piscinas indoors aquecidas, piscina infantil aquecida, redário e um scotch bar, proporcionando opções de lazer em todas as estações do ano. Para aqueles que desejam manter a rotina de exercícios durante a estadia, há uma academia completa, estúdios de pilates e um espaço de dança.

Com o lançamento desse complexo, Minas Gerais reforça sua posição como destino turístico de destaque no Brasil. A combinação de infraestrutura e opções variadas de lazer objetiva tornar o local uma opção tanto para quem busca descanso quanto para os amantes de esportes e atividades ao ar livre.

"Estamos muito felizes em ver Minas Gerais ganhando esse novo complexo, que certamente atrairá visitantes de todo o país", afirma o apoiador. "Nosso objetivo é continuar inovando e criando espaços que inspirem momentos de felicidade e união para as famílias”.

Complexo Villa Rica

Com área total de 42 hectares, o Complexo Villa Rica é um projeto assinado pelos escritórios: Davila Arquitetura e Visionera Arquitetura. Estratégia de mercado e branding desenvolvidos pela 2DA Consultoria, Ana Azevedo Marketing e Conexs. Além disso, o Villa Rica conta com a parceria da empresa de software Imersão Virtual e da Agência de Promoção de Investimentos do Governo do estado de Minas Gerais, a Invest Minas. O complexo de lazer e bem-estar tem prazo de conclusão estimado em 48 meses.

Website: https://www.instagram.com/complexovillarica/