A Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), líder no combateàfraude de comércio eletrônico e inteligência de risco, anunciou hoje que divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 antes da abertura do mercado em 13 de novembro de 2024. Nesse dia, a gerência organizará uma teleconferência e um webcast às 8h30 ET para discutir os negócios e os resultados financeiros da empresa.

Teleconferência de resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da Riskified

Quando: quarta-feira, 13 de novembro de 2024

Horário: 8h30 ET

Número de discagem: para acessar a teleconferência, registre-se neste link de registro e você receberá os detalhes de acesso. Para evitar atrasos, incentivamos os participantes a ligar para a conferência telefônica quinze minutos antes do horário programado para início.

Webcast: um webcast ao vivo e arquivado da conferência estará acessível na seção “Eventos e Apresentações” do site de Relações com Investidores da empresa em https://ir.riskified.com/.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita as empresas a liberar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem on-line confiam na Riskified para proteção garantida contra estornos, para combater fraudes e abusos de políticas em escala e para melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco de comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de inteligência de risco e fraude alimentada por IA da Riskified analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. A Riskified foi nomeada pela CNBC como uma das principais empresas de fintech do mundo em 2024. Saiba mais em Riskified.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241023987947/pt/

Relações com Investidores:

Chett Mandel

Diretor de Relações com Investidores

ir@riskified.com

Comunicações Corporativas:

Cristina Dinozo

Diretora sênior de Comunicações

press@riskified.com