As empresas no Brasil estão buscando plataformas de nuvem seguras e escaláveis ??para aplicações emergentes de IA generativa (GenAI), acelerando o crescimento do ecossistema da AWS, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil descobre que o poder de processamento e outros recursos necessários para treinar e implementar modelos GenAI aumentaram o interesse na AWS e em outras plataformas de nuvem no Brasil. Globalmente, quase todos os fornecedores do ecossistema AWS lançaram iniciativas envolvendo GenAI nos últimos 12 meses, diz o ISG.

“É amplamente esperado que a GenAI se torne indispensável em quase todos os setores no Brasil”, disse Anay Nawathe, líder de Cloud Delivery da ISG para as Américas. “Ela pode transformar quase todos os aspectos da interação homem-máquina, tornando a plataforma de nuvem certa para a GenAI essencial.”

A maioria das empresas brasileiras interessadas na GenAI não fizeram implementações em larga escala, mas estão conduzindo provas de conceito para entender suas potenciais aplicações, diz o relatório. Uma grande área de interesse é a automação de tarefas administrativas de rotina, como processamento e análise de grandes volumes de dados para ajudar as empresas a tomarem melhores decisões, de forma mais rápida. Outra é a criação de chatbots e assistentes virtuais para melhorar as interações com os clientes.

A crescente demanda por modernização de aplicativos também está alimentando a adoção da nuvem no Brasil, diz o ISG. Para aumentar a eficiência operacional, reduzir os custos de manutenção e ganhar agilidade, as empresas estão trabalhando com fornecedores de serviços na migração de aplicativos para a nuvem. A modernização do mainframe, que está rapidamente se tornando essencialàmedida que as empresas brasileiras buscam se tornar mais eficientes e competitivas, também pode incluir a migração para arquiteturas de nuvem.

Um número crescente de organizações brasileiras está buscando projetos de modernização de dados usando análises baseadas em nuvem, com um olhar voltado para melhores implementações de IA. Frequentemente, elas precisam mover dados incompletos, isolados e de baixa qualidade para bancos de dados estruturados de alta qualidade com aplicativos habilitados para IA, como testes automatizados e refatoração de código. As empresas também estão buscando serviços de governança de dados, que podem garantir que os dados sejam coletados, armazenados e usados ??de forma ética e responsável.

“A governança de dados eficaz minimiza os riscos de informações imprecisas e protege contra acesso não autorizado”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os fornecedores ajudam as empresas a usar os recursos da AWS enquanto cumprem as regulamentações de governança.”

A demanda por otimização de custos também está expandindo o mercado de serviços gerenciados no Brasil. À medida que suas necessidades de nuvem crescem com GenAI e outros aplicativos emergentes, algumas empresas estão reavaliando suas estratégias de nuvem para equilibrar investimento com valor. Os parceiros da AWS estão ajudando os clientes a implementarem práticas de FinOps para prever melhor os custos e identificar oportunidades de economia. A demanda por GreenOps, que otimiza os recursos de TI para reduzir o impacto ambiental, também deve crescer.

O relatório também analisa outras tendências que afetam o ecossistema da AWS no Brasil, incluindo o crescimento esperado da migração do SAP para a AWS e a crescente popularidade de ambientes multi-cloud.

Para mais insights sobre os desafios relacionadosàAWS enfrentados pelas empresas no Brasil, além dos conselhos do ISG sobre como superar esses problemas, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 43 fornecedores em cinco quadrantes: AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Data Analytics, AI and ML, AWS SAP Workloads e AWS Brazil Public Sector — Technology Services.

O relatório nomeia Accenture e dataRain como Líderes em quatro quadrantes cada. Ele nomeia BRLink, Compass UOL, Dedalus, IPSense, Logicalis e TIVIT como Líderes em três quadrantes cada. Capgemini, Darede, Embratel, Nextios e SoftwareOne são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. A3Data, Extreme Group, GFT, MIGNOW, Sky.One, ST IT Cloud, T-Systems e Wipro são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Embratel, MadeInWeb e TCS são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Compass UOL, Darede, dataRain, Embratel, ST IT Cloud e T-Systems.

Na área de experiência do cliente, a Persistent Systems foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os fornecedores do ecossistema AWS. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

