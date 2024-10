RIADE, Arábia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) alcançou um marco mundial com o primeiro transplante totalmente robótico de lóbulo esquerdo do fígado de um doador vivo. A nova técnica liderada pelo Prof. Dieter Broering, Diretor Executivo do Centro de Excelência em Transplante de Órgãos, promete todos os benefícios do transplante robótico - maior precisão, tempos de recuperação reduzidos e menos complicações - para um segmento mais amplo de pacientes.

Transplantes de fígado de doador vivo normalmente são confinados a enxertos do lóbulo direito. O avanço da utilização da robótica em transplantes do lóbulo esquerdo do fígado oferece uma nova esperança para pacientes anteriormente considerados inelegíveis para cirurgia de transplante minimamente invasiva devido aos seus desafios anatômicos.

O procedimento foi realizado em dois pacientes: um de 26 anos com doença hepática terminal por Hepatite Autoimune e um de 48 anos com Cirrose Biliar Primária (CBP). A equipe médica do KFSHRC utilizou o mais recente sistema robótico para transplantar enxertos do lóbulo esquerdo de doadores vivos. A técnica aprimorou os resultados para os receptores e doadores. A precisão do sistema robótico permitiu melhores visualizações cirúrgicas. Ambos os casos relataram resultados positivos para os pacientes, com perda mínima de sangue e estadias curtas na UTI (2-4 dias).

O KFSHRC fortaleceu sua posição de líder global em cirurgias de transplantes robóticos. Em 2023, realizou o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo de um doador vivo, seguido por 31 transplantes de fígado totalmente robóticos. Em 2024, foi destaque da mídia mundial com o seu primeiro transplante de coração totalmente robótico.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek.

Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6603be00-c67f-4fc2-956b-0e690d040fb6

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9261661)