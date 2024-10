Amazônia ganha espaço no calendário de entretenimento global

Ainda que sua preservação e preocupações relacionadas à manutenção e conservação sejam as principais pautas quando o assunto é Amazônia e ainda que seu principal reconhecimento seja como o pulmão do planeta e por ter um bioma , a essência da selva pode ir muito além.

A Amazônia é um palco que atrai olhares do mundo todo e que vem sendo redescoberto por empresas de entretenimento no Brasil e no exterior.

Eventos estão invadindo o coração da floresta, transformando-a em um cenário para experiências multissensoriais. Um exemplo pontual é o festival “Amazônia para Sempre”, que acontecerá no Pará em 2025, concomitantemente ao The Town. Organizado pelos idealizadores do Rock in Rio, o festival trará um palco flutuante e artistas internacionais para o meio da selva, ainda que enfrentando desafios logísticos e técnicos que uma produção dessa magnitude impõe.

A Rock World, empresa por trás desse acontecimento, possui experiência prévia na região, diante do que foi promovido em 2016, durante o “Amazônia Live”. O atual projeto incluiu também um edital para fomento de projetos relacionados à bioeconomia provenientes de povos locais.

A capacidade da região de absorver eventos de maior porte vem sendo aprimorada ano após ano quando o Amazonas se transforma no palco de um dos maiores festivais culturais do mundo. O Festival de Parintins recebe 100 mil pessoas anualmente em 3 dias de atrações durante o que é considerado o pico anual de visitantes em sua rede hoteleira e no mercado turístico da região.

É preciso determinação ao promover tais ativações, tendo em vista questões como logística e infraestrutura que, por vezes, são mais amplas em outros pontos mais centrais do país, mas o potencial da região para se tornar um centro de eventos de grande porte e imersivos está em contínuo crescimento.

Apostando na diversidade local estão empresas que, com o desejo de conectarem-se aos preceitos e ideais provenientes de todo o espectro que envolve a Amazônia, enxergam a região com bons olhos para proporcionarem experiências em seus eventos.

A exemplo disso, está o evento “Do Encontro de Dois Gigantes, Um Novo Futuro", produzido pela Baobá Full Agency em 2023, para o lançamento da ORÍGEO, joint venture das multinacionais BUNGE e UPL, empresas atuantes no agronegócio brasileiro e mundial. Com o encontro das águas como fio condutor, o evento mirou a correlação pacífica entre o agro e a floresta, promovendo práticas ESG predispostas pela empresa e ressaltando a importância da Amazônia no cenário nacional.

Nathália Barretti, diretora executiva da Baobá Full Agency e responsável pela coluna de eventos da agência, reforça o lado positivo de ter escolhido a região amazonense para sediar o evento: “A escolha do local e a temática que envolveu a ativação fez todo o sentido diante da demanda que nos foi solicitada pelo cliente, a possibilidade de propiciar aos clientes do nosso cliente a vivência, na pele, do resultado efetivo da aplicação de práticas ESG em suas fazendas com certeza fez toda a diferença e resultou numa conexão genuína com os princípios e valores da ORÍGEO”.

A infraestrutura local ainda enfrenta desafios para atender eventos de grande escala. "Não enxergamos a distância, a logística e a infraestrutura local como um obstáculo, mas sim como um convite à inovação e à criatividade. A Amazônia possui um potencial por vezes inexplorado, realizar um evento na região não foi necessariamente um mar de rosas, mas sim um mar de oportunidades. Tínhamos à nossa disposição uma cultura local latente, uma gastronomia peculiar e a possibilidade de acontecimentos e ativações que fogem à normalidade do que encontramos nos grandes centros e capitais, tornando a experiência instigante aos participantes”, relata Nathália Barretti ao ser questionada sobre desafios logísticos encontrados na localidade.

Um espaço como a Amazônia ser reconhecido reforça a possibilidade de diálogo e colaboração entre diferentes setores, alargando caminhos para diferentes formatos no segmento de entretenimento. Um cenário não apenas para a realização de eventos, mas também experiências imersivas que conectam pessoas à natureza e à cultura local. Esse cenário é determinante a região para que se posicione sob uma nova perspectiva, onde empresas e organizações reconhecem seu potencial e apostam na região, não apenas para promover seus eventos, mas contribuindo para a consolidação da região para além das perspectivas do seu bioma.

