Biblioteca Virtual disponibiliza IA para estudantes

A Pearson, empresa de aprendizagem ao longo da vida, anuncia o lançamento de uma nova funcionalidade para a solução Biblioteca Virtual (BV): a incorporação de recursos baseados na inteligência artificial (IA) para fazer recomendações de leituras baseadas nos hábitos de cada usuário. Desde 2005, a BV oferece às instituições de ensino e universidades uma plataforma digital interativa para acessar livros e publicações, com o objetivo de promover a transformação digital no processo educativo.

A nova ferramenta de IA se baseia em algoritmos que analisam o histórico de leitura e as preferências definidas pelos usuários. Com isso, ela sugere livros que complementam o estudo, economizando tempo e direcionando o aluno para os materiais mais pertinentes. Com esse lançamento, a Pearson reforça sua aposta na personalização do aprendizado como peça-chave para ajudar os alunos a encontrar o material certo para suas necessidades.

A BV é uma das soluções digitais mais utilizadas da Pearson no Brasil, o que se deve à curadoria de livros ofertados, e à constante renovação e ampliação do acervo, levando em conta a relevância das obras para os currículos e o acesso a itens culturais. A solução está disponível para mais de 4 milhões de estudantes de mais de 950 instituições de ensino no país que adotam a ferramenta.

Segundo Heloisa Avilez, diretora de Higher Education para a América Latina da companhia, a Biblioteca Virtual da Pearson já é considerada relevante relacionada a livros técnicos, científicos e acadêmicos do Brasil. “Um dos fatores que possibilitam diferenciais como esse é que estamos sempre procurando inovações como a IA integrada a BV. Além disso, em nossa plataforma de livros, temos uma parceria com cerca de 80 entre as principais editoras do país para disponibilizar o que há de mais moderno e instrutivo para a formação dos alunos tanto de escolas e universidades, como também em formações corporativas”, explica.

A diretora salienta que o destaque da BV está no tamanho e qualidade do acervo de obras para acesso digital, e pelo oferecimento de recursos tecnológicos, acessibilidade, usabilidade e responsividade. “Nos preocupamos em proporcionar um ambiente totalmente customizado e exclusivo, usando tecnologia nacional de ponta. Esta novidade representa mais uma oportunidade de modernização e ressignificação das bibliotecas, colocando-as na vanguarda das estratégias de digitalização dessas instituições.”, completa Heloisa.

A plataforma, que completa 20 anos em 2025, oferece, para instituições públicas e privadas, conteúdo de diversas áreas como: administração, marketing, engenharia, direito, letras, economia, computação, educação, medicina, enfermagem, psiquiatria, gastronomia, turismo e outras. Em 2022, também foi lançada a Biblioteca Virtual Corporativa para empresas e seus colaboradores. Nesse caso, a biblioteca tem como foco oferecer amplo acervo de livros digitais para ampliar o acesso ao conhecimento de colaboradores por meio das corporações.

Recentemente, a Pearson anunciou uma parceria com o governo do estado do Paraná para as suas universidades públicas. Até outubro de 2024, a plataforma já contava com mais de 60.000 pageviews por conta dessa parceria, e os livros mais acessados são na área de direito, humanas e tecnologia.

O acervo digital da BV conta hoje com mais de 16 mil e-books de autores nacionais e internacionais, atendendo a mais de 40 áreas das Ciências Humanas, Exatas e Biológicas.

Website: https://www.bvirtual.com.br/