Mundo Corporativo

IBRI realiza webinar sobre “Rapport: Como construir uma Conexão de Valor”

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), evento sobre “Rapport: Como construir uma Conexão de Valor” apresentará técnicas para aumentar a confiança na comunicação. O webinar será transmitido pelo canal do IBRI no YouTube, no dia 28 de outubro de 2024, às 09h.