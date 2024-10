A Perficient a principal consultoria digital global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que realizará um workshop sobre a construção de uma estratégia de carro conectado na Reuters Automotive USA 2024 em Detroit na terça-feira, 22 de outubro, às 11h10 ET.

Os veículos atuais se conectam a redes sofisticadas e de alta largura de banda que permitem novos recursos para melhorar o tráfego, a segurança e a experiência geral de propriedade do carro. Embora a conectividade automotiva apresente novas oportunidades, ela também desafia os OEMs a criarem uma estratégia de carro conectado que aprimore o envolvimento do cliente, aumente a fidelidadeàmarca e impulsione a eficiência operacional. À medida que os OEMs moldam suas estratégias de veículos conectados, a integração das percepções do consumidor é crucial para atingir os objetivos.

A sessão da Perficient na Reuters Automotive USA explorará as implicações dos produtos e serviços conectados – como segurança e privacidade – nas operações comerciais e seu impacto nas expectativas dos consumidores e na fidelidadeàmarca. Além disso, a Perficient compartilhará os resultados preliminares da pesquisa primária sobre produtos conectados.

Durante o workshop, Jim Hertzfeld, vice-presidente de Área da Perficient, discutirá a influência dos produtos e serviços conectados no comportamento e na experiência do cliente, as principais expectativas dos clientes que os OEMs devem atender usando produtos e serviços conectados e os elementos essenciais de uma estratégia bem-sucedida de produtos conectados. Ele também fornecerá insights sobre o lançamento e a manutenção de um programa de produtos conectados, além de lições que os OEMs podem aprender com outros setores.

“Nossa pesquisa detalha como os produtos conectados estão remodelando as expectativas dos clientes e os passos que OEMs e fornecedores podem tomar para se manteràfrente dessas mudanças,” disse Hertzfeld. “Os resultados oferecem uma compreensão mais clara do cenário da experiência do cliente e fornecem um roteiro para como OEMs e fornecedores podem se preparar para as demandas em evolução. Estou ansioso para compartilhar esses insights na conferência e explorar como as empresas podem aproveitá-los para construir melhores experiências de mobilidade com seus produtos e serviços”.

Os participantes do Reuters Automotive USA podem se juntaràPerficient no estande n.º 37 durante todo o evento, que acontece de 21 a 23 de outubro, para discutir a transformação digital na indústria automotiva. Os visitantes também podem aprender mais sobre o parceiro comunitário da Perficient, a FIRST Inspires, uma comunidade global de robótica e a principal organização sem fins lucrativos dedicada ao atendimento de jovens, promovendo a educação STEM. Para cada visitante do estande, a Perficient fará uma doação para apoiar a missão do FIRST Inspire.

A Perficient também exibirá o carro de corrida da equipe MRacing Formula SAE da Universidade de Michigan no estande, demonstrando seu compromisso com o avanço da educação STEM por meio do Programa Eletrificando o Futuro Automotivo. Esse programa capacita estudantes universitários a projetar e construir a próxima geração de carros de corrida estilo fórmula, promovendo a inovação na engenharia automotiva.

Os especialistas da indústria automotiva da Perficient defendem uma abordagem digital-first, voltada para o cliente, para veículos conectados, eletrificação, comércio e o futuro do transporte. Para saber mais sobre a experiência automotiva da Perficient, siga a Perficient nas redes sociais.

