Hoje, a Lenovo, líder global em tecnologia, revelou a próxima fase de sua visão IA mais Inteligente para Todos no evento anual de inovação global da empresa, Tech World, realizado em Seattle, Washington. A Lenovo apresentou um portfólio abrangente de soluções, serviços e dispositivos de IA que proporcionam transformação e retorno tangível sobre o investimento para setores, empresas e indivíduos em todo o mundo, além de anunciar novas tecnologias importantes.

Com base no impulso do ano passado, a Lenovo adotou ainda mais a IA híbridacomo o caminho a seguir: uma integração perfeita e segura de nuvens privadas e públicas, soluções individuais e empresariais. As novas tecnologias anunciadas incluem o lançamento do Hybrid AI Advantage para empresas; o mais recente laptop de IA ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, o agente local de IA Lenovo AI Now e a plataforma de software Lenovo Learning Zone; o resfriamento a líquido Lenovo Neptune de última geração para servidores para IA mais sustentável; e provas de conceito que aproveitam a IA para impacto social. .

Juntamente com uma comunidade incomparável de parceiros e clientes, a Lenovo mostrou como a IA foi definitivamente além do potencial e se transformou em resultados transformadores. A combinação de experiência, infraestrutura e um ecossistema interconectado e em constante evolução da Lenovo reimagina os fluxos de trabalho, libera a criatividade e transforma dados não estruturados em insights acionáveis.

O presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, foi acompanhado por outros visionários da IA, incluindo a presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su; o CEO da Intel, Pat Gelsinger; o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg; o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella; o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang; e o presidente e CEO da Qualcomm, Cristiano Amon.

“Com base nos anúncios do Tech World do ano passado, temos ativamente entregue nossa visão de IA híbrida para clientes e parceiros em todo o mundo”, disse Yang. “Já vemos que a IA está melhorando a qualidade de vida dos indivíduos e proporcionando maior produtividade para as empresas – e a Lenovo acelera essa mudança de paradigma, tornando-a mais acessível, conectada e sustentável. Nossa estratégia é combinar modularização com personalização, para que possamos responder rapidamente às necessidades dos clientes, ao mesmo tempo que ajustamos nossas soluções para eles”.

“Nossa visão de IA mais inteligente para todos, agora uma realidade concreta, está liberando o potencial humano”, disse o diretor de Tecnologia da Lenovo, Dr. Tolga Kurtoglu. “Nosso principal diferencial é a integração de IA em todo o nosso vasto portfólio, de agentes de IA em dispositivos a arquiteturas de servidores mais eficientes. A Lenovo também se une aos nossos parceiros em um compromisso incansável com a exploração científica rigorosa, o que nos mantém na vanguarda da definição do futuro da IA”.

IA híbrida fornecendo o máximo ROI para negócios

Yang, em sua apresentação principal com o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, revelou o Lenovo Hybrid AI Advantage para capacitar organizações a transformar inteligência em resultados rapidamente. Originando-se da parceria expandida anunciada no Tech World do ano passado, o Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA é viabilizado pela colaboração das duas empresas em todo o portfólio de IA completa e traz computação com IA para qualquer lugar – com velocidade e facilidade.

O framework Lenovo Hybrid AI Advantage inclui a nova Lenovo AI Library, um repositório abrangente de modelos de IA prontos para implantação que permitem às empresas implementar soluções de IA com complexidade mínima. A AI Library abrange múltiplos setores e funções empresariais, incluindo marketing, operações de TI, desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente.

A próxima era do resfriamento a água Neptune da Lenovo chega para alimentar a IA em todas as escalas

A Lenovo continua seu compromisso inabalável com uma infraestrutura híbrida segura e eficiente em todos os pontos, da bordaànuvem, e com estabelecer o padrão para operações de computação de alto desempenho (HPC) sustentáveis. Uma nova família de soluções ThinkSystem oferece até 100% de remoção de calor, incluindo servidores que superam a eficiência para trazer a plataforma NVIDIA Blackwell e NVIDIA GB200 para empresas de qualquer tamanho.

A sexta geração dos sistemas de resfriamento a líquido Neptune está agora sendo implementada no ecossistema de parceiros da empresa, permitindo que organizações em todos os lugares construam e executem computação acelerada para IA generativa enquanto reduzem o consumo de energia dos data centers em até 40%.

Dispositivos, soluções e conceitos de IA mais personalizados, produtivos e protegidos

A Lenovo é incomparável ao oferecer um ecossistema diversificado de capacidades de IA híbrida no portfólio mais amplo do mercado – de PCs, smartphones, realidade mista, tablets e acessórios de dispositivos a servidores, armazenamento e nuvem pública/privada. Agora, a infusão de IA proporciona hiperpersonalização, ultraprodutividade e proteção de processamento de dados sem precedentes para trabalho, educação e uso pessoal.

Hoje, a Lenovo revelou a próxima geração de IA pessoal: ao incorporar IA em seu portfólio, a Lenovo visa transformar a forma como as pessoas trabalham e interagem, simplificando processos, promovendo colaboração contínua e focando na segurança de primeira linha. Os principais anúncios no Tech World 2024 refletem o compromisso da Lenovo em avançar com tecnologia mais inteligente que impulsiona impacto significativo e eleva as experiências do usuário em escala global.

A Lenovo apresentou o Lenovo AI Now, um agente de IA local que transforma PCs em assistentes personalizados; o novo laptop de IA ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition que integra recursos orientados por IA para trabalho híbrido; e o Lenovo Learning Zone, uma plataforma de software educacional pessoal com tecnologia de IA. Além disso, a Lenovo apresentou novas e empolgantes provas de conceitos, como o codinome Lenovo AI Buddy, um módulo interativo visual, bem como demonstrações de tecnologia avançada, incluindo soluções de IA para Workstation e segurança para PC com IA ThinkShield, demonstrando sua liderança em soluções de IA de ponta.

A Motorola anunciou o lançamento de novas experiências de IA moto em testes beta, com planos de expandir os convites beta progressivamente até o final do ano. Com isso, a empresa está elevando e simplificando cada interação com smartphone com resumos sob demanda de comunicações pessoais, identificação automática de itens de ação e informações contextuais geradas por IA para conteúdo capturado, como fotos.

Desenvolvimento centrado no ser humano e IA inovadora para o bem

A Lenovo revelou novas tecnologias e provas de conceitos dedicadas a capacitar pessoas, preservar a herança cultural e melhorar vidas.

“Continuamos inovando sem comprometer nossos valores e nosso compromisso em servir às nossas diversas comunidades”, disse Doug Fisher, diretor de Segurança e Inteligência Artificial da Lenovo. “Integramos segurança e IA a cada passo, e avaliamos todas as iniciativas de IA da Lenovo para garantir que estamos avançando rumo a um futuro que priorize a privacidade, a transparência e a responsabilidade”.

A Lenovo lançou o Alzheimer’s Intelligence, o primeiro avatar companheiro para pessoas que vivem com Alzheimer e demência, usando um conjunto de dados curado de experiências reais para fornecer suporte significativo a pessoas enfrentando um diagnóstico difícil. A Alzheimer’s Intelligence se baseia na iniciativa Work For Humankind (Trabalho para a Humanidade, em português) da Lenovo, que mostra como a tecnologia inteligente, incluindo a IA responsável, pode unir pessoas para o bem social. Veja as interações iniciais com o avatar aqui.

O presidente e CEO Yuanqing Yang foi recebido no palco com uma nova solução de comunicação abrangente, alimentada por IA para pessoas com ELA, que combina avatares de IA, tecnologia de rastreamento ocular e LLMs preditivos.

A Lenovo e o InCor, o maior hospital cardíaco da América Latina, anunciaram uma plataforma de detecção de arritmia de grau clínico, que traz IA para um pequeno dispositivo IoT vestível para monitoramento em tempo real.

