Mercado de animação digital mundial tem projeções positivas

O mercado de animação deve chegar a US$ 410.02 bilhões (R$ 2.295,13 bilhões) até 2030, crescendo 12.5% pela taxa de crescimento anual composta (CAGR), em português. A informação integra um balanço da Exactitude Consultancy, compartilhado pela Exactitude Consultancy.

A análise chama a atenção para elementos como a expansão de plataformas de streaming, redes sociais e entretenimento digital que, de acordo com os dados, estariam por trás do fenômeno de crescimento na busca de conteúdos animados de alta qualidade de diversos formatos, como anúncios, filmes, televisão e games.

Para o animador 3D Gabriel Medeiros Gomes, os dados fazem sentido, considerando o cenário atual da produção audiovisual. “Praticamente toda produção, seja para cinema, televisão, jogos ou publicidade, envolve animação de alguma forma, e isso tem se expandido ainda mais com o crescimento exponencial das plataformas de streaming”.

A afirmação de Gomes é corroborada por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): em 2023, 42,1% dos domicílios do país contavam com ao menos um serviço pago de streaming de vídeo.

Além disso, prossegue o profissional, novas áreas estão emergindo dentro do setor de animação, como o fenômeno dos “Digital Character Influencers” - perfis de personagens animados que atuam como influenciadores nas redes sociais.

“Essas tendências demonstram como a animação está se integrando cada vez mais ao cotidiano das pessoas, não apenas no entretenimento tradicional, mas também nas redes sociais e na publicidade digital”, afirma. “Com essas expansões, é natural que o mercado atinja números tão expressivos até 2030, consolidando ainda mais sua relevância”, diz.

Mercado de animação digital avança no Brasil

Gomes destaca que o mercado de animação digital no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, tanto em volume de produções quanto em qualidade técnica e criativa.

“O país já se destaca em áreas como publicidade e séries de animação, com exemplos como ‘Dino Aventuras’, ‘Vamos Brincar com a Turma da Mônica’, a qual participei de sua produção e a mesma foi premiada na categoria Melhor Série Brasileira de Animação no Prêmio Grande Otelo, uma das mais prestigiosas honrarias do cinema e da produção audiovisual no Brasil, ‘Irmão do Jorel’ e a série ‘Lino’, que estreou recentemente com uma qualidade impressionante”, avalia. “Vale lembrar que “Lino”, que também colaborei em sua produção, começou como um longa-metragem em 2017 e, hoje, evoluiu para uma série fantástica”, complementa.

O animador 3D observa que, no setor de longas-metragens, o Brasil ainda está em processo de crescimento, mas já há produções de destaque, como “Uma História de Amor e Fúria”, um filme 2D brasileiro destacado no Festival de Cinema de Pequim.

“Além de atender ao mercado nacional, os estúdios brasileiros também têm atraído produções internacionais, graças à qualidade dos nossos animadores e profissionais de outras áreas da produção”, afirma Gomes.

Para ele, a competitividade do Brasil é reforçada pelo custo mais acessível de produção em comparação com o mercado internacional, tornando o país uma escolha atraente para produções estrangeiras que buscam alto nível técnico aliado a custos reduzidos.

O que uma animação deve ter?

Segundo Gomes, há uma série de fatores determinantes para que uma animação consiga encantar o telespectador. “Antes de dominarmos os princípios e técnicas da animação, é preciso compreender que nossa conexão com histórias é algo ancestral. Desde tempos antigos, somos contadores de histórias, e isso está profundamente enraizado na nossa evolução como espécie”.

Tendo isso em vista, prossegue, o primeiro fator crucial é a narrativa: a maneira como a história é contada. “Quando a história é apresentada de forma envolvente, o espectador consegue se conectar e se identificar com o enredo. Além disso, é importante como os personagens são desenvolvidos e apresentados ao longo da trama”.

O animador, por sua vez, desempenha o papel de ator invisível, trazendo vida e emoção aos personagens digitais, acrescenta o especialista. “Como nós animadores costumamos dizer: ‘A animação é a arte de dar vida ao que antes era inanimado’. Essa combinação de uma boa narrativa e a atuação dos personagens é o que realmente cativa e encanta o público”.

Uso de IA nas produções

Para Gomes, é possível ver um lado positivo no uso de Inteligência Artificial (IA) na profissão: “Sou otimista em relação a esse tema. Animação é arte, e a arte envolve expressão, sensações e sentimentos, características únicas da nossa espécie consciente”. Por isso, na visão do animador 3D, a criação artística em si nunca será completamente substituída pela IA.

“No entanto”, avança, “para produções menores, com orçamentos reduzidos, a IA pode ser usada como uma ferramenta principal de ‘criação’ audiovisual. Ela se encaixa em situações como a de um criador de conteúdo para um canal pequeno no YouTube, que não tem condições de contratar uma equipe de animação e produção audiovisual, mas precisa gerar imagens para agregar valor ao seu conteúdo”.

Ainda na visão de Gomes, é possível enxergar o uso da IA como um auxílio também para animadores. “Ela [IA] pode oferecer ferramentas que vão facilitar e agilizar partes do processo - que, por natureza, é complexo e demorado. Portanto, considero meu emprego garantido no futuro, pois a criação com alma e sentimento continuará sendo nossa principal contribuição”, afirma.

Sobre o profissional



Gabriel Medeiros Gomes é animador 3D formado em Design Gráfico e atua como freelancer para diversos estúdios de animação, tanto nacionais quanto internacionais. Gomes já trabalhou em diversos projetos, que vão desde longas-metragens e séries até videogames.

Além disso, já atuou como animador, professor de animação, animador técnico e supervisor de animação. “Ser animador me enche de orgulho e me impulsiona a aprimorar minhas habilidades, buscando dar mais vida e autenticidade aos personagens e, assim, tocar a alma das pessoas por meio do meu trabalho”.

Para mais informações, basta acessar: https://gabrielmedeirosanim.wixsite.com/gabriel-medeiros