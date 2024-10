Gráfica online FuturaIM concorre ao Prêmio Reclame Aqui 2024

Anualmente, o portal on-line Reclame Aqui realiza o "Prêmio Reclame Aqui”, que reconhece as empresas com o maior nível de atendimento em cada segmento de atuação. De acordo com o site oficial de pesquisas, o que qualifica uma empresa para participar da premiação é a reputação, sendo ela dividida entre “Bom”, “Ótimo” ou “RA1000”, termo que indica a excelência no atendimento, com base em critérios da plataforma.

Um importante nicho no atendimento ao cliente são as gráficas on-line, responsáveis por atender clientes com diversas demandas e dúvidas sobre a logística e personalização de pedidos.

“Buscamos sempre um bom relacionamento com o cliente, pois é isso que faz a diferença no fim do dia e garante a fidelização, é mais do que tirar a dúvida e sim fazer de tudo para que ele tenha a melhor experiência de compra”, destaca Victor Nakamura, coordenador de marketing da Gráfica Online FuturaIM, a respeito do atendimento ao cliente prestado na gráfica.

A FuturaIM, por exemplo, possui reputação RA1000, a pontuação máxima do site, e coleciona os seguintes marcos no perfil: 99.8% das reclamações respondidas, nota média de 7.99, cerca de 86% de clientes que retornaram a fazer negócios e 92% de reclamações solucionadas. Os dados são do período de 01 de abril a 30 de setembro, cobrindo 6 meses.

Esses números levaram a empresa de vendas on-line à concorrência pelo prêmio, assim como diversas outras empresas do ramo. No caso da gráfica on-line FuturaIM, é a 8ª vez consecutiva que a indicação ocorre.

Clientes prezam pelo bom atendimento

A busca por atingir esses resultados no cenário brasileiro não é à toa. De acordo com a pesquisa feita pela Hibou em 2022, o atendimento é o maior responsável pela fidelização dos clientes, com base na resposta de 53% dos consumidores entrevistados. Por outro lado, 54% mudam de ideia caso percebam um atendimento ruim por parte da empresa.

Números como esse fizeram diversos segmentos investir no setor de atendimento, como as gráficas. Em 2020, a FuturaIM ganhou o prêmio Reclame Aqui, e, desde então, vem sendo indicada pelo serviço que presta. “Foi um momento de extrema gratificação, resultado dos nossos esforços e compromissos diários para entregar, solucionar e ajudar nossos clientes que acabam se tornando também os nossos parceiros”, ressalta Nakamura.

Selo nota máxima e rigoroso

Como citado anteriormente, o selo RA1000 possui critérios rigorosos para que uma empresa possa ser indicada à premiação. No final da avaliação, para obter a classificação, a plataforma realiza uma auditoria para certificar a reputação da empresa.

Esse processo se justifica pelo interesse do público, que preza pelo bom atendimento de uma empresa. De acordo com a pesquisa da Hibou, 58,6% consideram os sites de reclamações como decisivos para seguir ou não com a empresa, o que faz da classificação um importante dado na jornada do cliente.

O prêmio acontece desde 2011 e movimenta todo o setor de comércio e atendimento no Brasil, transformando a reputação das empresas e a vida dos clientes na hora de fechar um negócio.

A votação vai até o dia 31 de outubro e os vencedores de cada categoria são divulgados após o evento de premiação, que ainda não teve data anunciada. Os usuários podem votar no link: https://www.reclameaqui.com.br/premio/sobre-premio/.

“Estamos com uma campanha ativa e esperançosos para levar o prêmio este ano. Entregar um atendimento atencioso e responsável é uma das missões e desafios aqui na FuturaIM e, ganhar o Prêmio Reclame Aqui 2024 seria recompensador”, finaliza Nakamura.





