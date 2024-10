A Tecnotree, líder mundial em sistemas de suporte empresarial digital, foi indicada ao prêmio "Melhor Provedor de Inovação 5G do Ano" na premiação anual Conecta Latam Panamá 2024. A indicação destaca a Plataforma Moments e Agente Genai para Comércio Social, que permitiu com sucessoàGlobal Hitss lançar serviços de saúde B2B2X no México e serviços digitais na África.

Ao aproveitar os microsserviços de comércio baseados em IA e a Arquitetura Digital Aberta do TM Forum, a Plataforma Moments permite integração perfeita com provedores de assistência médica terceirizados, que melhoram a acessibilidadeàassistência médica orientada por IA generativa para teleconsulta, monitoramento remoto de IoT, diagnósticos e gerenciamento de informações de dados seguros para áreas remotas em todo o continente. A plataforma também incorpora o Agente Genai para Comércio Social a fim de monetizar dados CSP e prestar serviços sem alocação IP, o que simplifica as interações humano-digitais para acessoàassistência médica.

"Nossa Plataforma Moments representa um grande passo ao aproveitar o poder do 5G e da IA ??para oferecer conectividade inteligente para serviços cruciais em todos os setores, sobretudo saúde. Esta indicação reforça nosso compromisso com a inovação e entrega de soluções que agregam valor real, sendo inclusivas às necessidades exclusivas dos mercados emergentes", disse Padma Ravichander, Diretora Executiva da Tecnotree. A plataforma Moments da Tecnotree foi reconhecida em 4 Gartner Hypecycles para mercados digitais de CSP e gestão do ecossistema de parceiros e também como finalista nos prêmios TM Forum Excellence para Monetização de Redes no início deste ano.

SOBRE A TECNOTREE

A Tecnotree é uma empresa digital de Business Support System (BSS) pronta para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multinuvem. A Tecnotree lidera o caminho no TM Forum Open API Conformance com 59 Open APIs certificadas, incluindo 9 Open APIs do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e se empenhando continuamente para proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso ágil BSS Stack digital com código aberto compreende toda a gama (de pedido a cobrança) de processos comerciais e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece Fintech e mercado digital multiexperiência B2B2X para sua base de assinantes através de sua plataforma Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para mais informação, acesse nosso site www.tecnotree.com ou canais de mídia social: LinkedIn I Facebook I Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241023869518/pt/

Prianca Ravichander, Diretora de Marketing da Tecnotree

E-mail: marketing@tecnotree.com