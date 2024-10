A Bin, marca própria de adquirência da Fiserv, apresentará na Convenção ABF do Franchising 2024 (ABFCon) soluções de meios de pagamento para apoiar o crescimento das franquias pelo Brasil. Estreando no evento, a Bin oferece atendimento e suporte para franqueados e franqueadores de todas as regiões do país, considerando suas diferentes necessidades para a gestão do negócio.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta que o faturamento do setor de franquias cresceu 15,8% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, com maior concentração na região Sudeste. “O nosso know how e o amplo leque de soluções em meios de pagamento, nos permite conhecer as dores de cada setor do varejo brasileiro e assim, suprir a necessidade de cada setor do negócio de franquias, fazendo com que franqueadores e franqueados foquem em suas principais frentes de negócios, deixando conosco, a responsabilidade do tema “meios de pagamento”. Queremos apoiar os franqueados e franqueadores de todas as regiões do Brasil oferecendo soluções customizáveis, flexíveis e seguras que busquem facilitar a gestão do negócio”, destaca Fabiano Wohlers, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Bin na Fiserv Brasil.

Baseada na fortaleza global da Fiserv em tecnologia financeira, a empresa oferece solução para disponibilidade de transações; aceitação de mais de 40 bandeiras (incluindo marcas locais, vouchers e pagamentos em Pix e em VR por QR Code); segurança de ponta a ponta; chips de internet híbridos, capazes de pegar o melhor sinal disponível mesmo em localidades remotas; antecipação de recebíveis; e a possibilidade de integrar soluções como gestão automatizada e conciliação de pagamentos.

Os clientes ainda podem adotar a Bin Smart (maquininha inteligente, porque possibilita o uso dos principais apps de gestão de vendas integrados com a plataforma de pagamento SiTef), Bin Tap (transformando o celular Android em “maquininha”), WhatsApp Pay e Link de Pagamento, sempre contando com atendimento especializado e proativo 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Website: https://www.bin.com.br